Kopitar in Kralji imajo trenerja za naslednjo sezono

Podpredsednik in generalni direktor ekipe Los Angeles Kings Rob Blake je sporočil, da bo Jim Hiller 30. glavni trener v zgodovini kluba. Hiller je trenutno opravljal funkcijo začasnega trenerja Kraljev.

Petinpetdesetletni Jim Hiller je začasni trener Kings postal drugega februarja letos, potem ko je v zadnjih dveh sezonah v Los Angelesu deloval kot pomočnik trenerja, je zasedba slovenskega asa Anžeta Kopitarja zapisala na svoji spletni strani. V 34 tekmah rednega dela je Hiller Kralje popeljal do 21 zmag in 13 porazov ter je zbral 43 točk, s tem so se Kings prebili tudi v končnico.

Hiller se je sicer kraljem pridružil julija 2022, pred tem je osem sezon v vlogi pomočnika trenerja preživel tudi pri New York Islanders, Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings. Kanadčan je bil nekoč tudi sam profesionalni hokejist.