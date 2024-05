Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo na drugi tekmi finalne serije državnega prvenstva proti Kansai Helios Domžalam še drugič zmagali (80:73), a so se tudi v Hali Tivoli morali ljubljanski košarkarji nasprotno od pričakovanj še v drugo pošteno preznojiti za uspeh svoje ekipe. "Tudi če bi zmagovali za 30 točk, bi bilo to samoumevno, po navadi pa so te zadeve, ki so za javnost samoumevne, še toliko težje dosegljive oziroma izvedljive," je po koncu dejal strateg zmajev Zoran Martić.

Tudi druga tekma finala lige Nova KBM je postregla s podobnim scenarijem kot prva. Cedevita Olimpija je nekajkrat tekmecu ušla za nekaj točk, a se je trdoživi Helios na krilih mlade energije vselej vrnil in v zadnji četrtini povedel, ob koncu pa so znova prevladale izkušnje ljubljanske zasedbe, ki je v Hali Tivoli v žep pospravila zaključno žogo za še 21. naslov državnih prvakov. Pri Olimpiji po ponesrečeni sezoni že komaj čakajo, da potegnejo črto pod sezono, ki bi jo v Ljubljani najraje izbrisali iz svoje zgodovine.

Kljub temu je trener Olimpije Zoran Martić, ki se je na klop Olimpije kot začasna rešitev usedel januarja letos, odločen, da se od trenerskega stolčka poslovi z državno krono. "Zdi se mi, da nekateri še bolj čakajo konec te sezone kot jaz. Sam sem v tem klubu oddelal več kot deset let, bil sem zraven ob uspehih v Lozani, Rimu, pa tudi, ko je bil klub tik pred tem, da ugasne. Tukaj nisem zaradi denarja, ampak ker mi ni vseeno. To serijo bomo ne glede na to, ali bo trajala tri tekme ali pa če bi trajala petnajst tekem, oddelali najboljše, kar zmoremo," je po dejal Martić.

Cedevita Olimpija je še korak oddaljena od novega naslova državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

"Absolutno ni pomembno, v kakšnem stanju in zasedbi prideš na to tekmovanje, vloga favorita je vedno jasna in normalno je, da bo nasprotnik vedno sproščen. Tudi če bi zmagovali za 30 točk, bi bilo to samoumevno, po navadi pa so te zadeve, ki so za javnost samoumevne, še toliko težje dosegljive oziroma izvedljive. Pred tretjo tekmo ne moremo kaj bistvenega spremeniti, prav tako ne morejo oni. Zagotovo bodo spet igrali z nizko postavo small ball, mi pa se bomo proti temu skušali boriti, kolikor se pač da," je še povedal Martić.

Ljubljančani imajo v finalu nasprotno od pričakovanj z mlado zasedbo Damjana Novakovića veliko preglavic, čeprav je ta v nedeljo nastopila z osmerico igralcev, pa se je več kot samo dostojno upirala nasprotniku. Štiri minute pred iztekom časa so gostje vodili z 71:68, nato pa so naredili delni izid 8:0 in zanesljivo prišli do druge zmage. "Generalno gledano nimamo visokih košarkarjev, ki bi lahko prevzemali. Že od začetka sezone ima ekipa slabosti, to ni nobena skrivnost, jaz se enostavno borim s tem, kar imamo. Nikoli v življenju nismo javno kritizirali svojih igralcev, jaz te ekipe nisem sestavljal, sam iz takšnih ali drugačnih razlogov nisem pripeljal niti enega igralca. Z njimi se bom boril, dokler bo trajala sezona," je še dodal Martić.

"Z zelo fizično igro nas skuša nasprotnik tudi nekoliko sprovocirati, a smo se znali rešiti," je dejal Dragić. Foto: www.alesfevzer.com

Dragić: Ne vem, zakaj prihaja do teh nihanj v igri

Na nihanja v igri je po srečanju opozoril tudi Zoran Dragić, ki je dosegel deset točk. "Obe tekmi smo odprli dobro, pa je temu sledilo preveč padcev v igri, po katerem je Helios celo povedel. Izvlekli smo pomembno zmago, čaka nas še tretja tekma in upam, da se bo sezona tam tudi končala. Vemo pa, da nas čaka težka naloga. Ne vem, zakaj prihaja do teh nihanj v igri, z njo nisem od začetka sezone, te težave se vlečejo že od takrat, problemi so tudi tudi s kemijo v moštvu. Se pa borimo, želimo si hitrega konca, ni pa lahko. Z zelo fizično igro nas skuša nasprotnik tudi nekoliko sprovocirati, a smo se znali rešiti. Gotovo nas čaka še ena taka tekma, v katero Helios ne bo vstopil s spuščenimi hlačami," je še dodal Dragić.

Tibor Mirtič je dosegel 16 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Odločno se je pod obema košema na drugi strani boril 21-letni Tibor Mirtič, ki je bil na koncu s 16 točkami drugi strelec svoje ekipe, šest več jih je dosegel kapetan Blaž Mahkovic.

"Verjetno nam ob koncih tekem zmanjka tudi nekaj izkušenj, zato sprejmemo tudi kakšno napačno odločitev, a to je razumljivo, ker smo mlada ekipa. Naša klop je krajša od Olimpijine, upam pa, da nam bo na tretji tekmi pred domačimi navijači uspelo. Oba poraza bolita, ker smo imeli obakrat občutek, da so premagljivi, a se ni izšlo. Tudi energijsko smo v ključnih trenutkih padli. V to serijo smo šli s ciljem, da lahko zmagamo, brez tega tu nimamo kaj iskati. Je pa vsaka tekma z Olimpijo za nas nagrada in bomo dali vse od sebe, da bomo vsaj enkrat presenetili," je povedal Mirtič. Helios se je sicer moral zaradi ureznine na stopalu znajti še brez visokega Žige Daneua. "Seveda se je poznal manko pod košema, tudi taktično smo se zato morali prilagoditi in smo več igrali cono. Upajmo, da nam v tretje uspe," je še dodal 21-letni član Domžal.

Tretja tekma v seriji bo na sporedu v sredo ob 20. uri v Domžalah.

