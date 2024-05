Medtem ko je Cedevita Olimpija v sredo z naslovom državnega prvaka in trojno slovensko krono sklenila sicer mizerno sezono, so se pogledi vodilnih v klubu že usmerili proti novi sezoni, v kateri bo ekipo vodil Zvezdan Mitrović, čeprav tega klub uradno še ni potrdil. Po zanesljivih virih pa naj bi bila blizu Ljubljane tudi že prva košarkarska okrepitev, saj naj bi bil pred vrati zmajevega gnezda slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

"Vodstvo je v vsem tem času varčevalo denar za prihajajočo sezono, ko se bo krenilo z ničle," je po zadnjem dejanju na klopi Cedevite Olimpije v sredo sporočil trener Zoran Martić, ki se je po zadnji zmagi nad Kansai Helios Domžalami poslovil od trenerskega stolčka starih in novih slovenskih prvakov. Že nekaj časa je jasno, čeprav to še ni uradno, da ga bo na tem mestu zamenjal Zvezdan Mitrović, ki je nazadnje vodil Galatasaray in bo v prihajajoči sezoni v Ljubljani vihtel trenersko palico. Z novim športnim direktorjem Špancem Chechujem Muleromm ga bo čakalo veliko dela, saj bo ekipa znova doživela popolno prenovo. Veljavne pogodbe imajo namreč le še Gregor Glas, Rok Radović in Aleksander Šaškov, vprašaj je pri prihodnosti Jake Blažiča, ki je pred začetkom pretekle sezone podpisal enoletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja, a je v sredo dejal, da se bo glede prihodnosti še odločil in da bo ogromno odvisno od tega, kdo bo ekipo vodil v novi sezoni.

Ob popolni renovaciji in izgradnji novega jedra ekipe tako vodstvo ljubljanskega moštva čaka ogromno dela. Kot kaže, pa je pred vrati že prva okrepitev, saj naj bi bil tik pred sklenitvijo sodelovanja slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, ki ga že čez nekaj dni čaka začetek priprav na olimpijske kvalifikacije s slovensko izbrano vrsto. 29-letni organizator igre je v pretekli sezoni igral v Franciji za ekipo Elan Chalon, za katero je v povprečju dosegal 12,8 točke in 5,5 asistence na tekmo.

Pred začetkom lanske sezone je bil eden pomembnejših členov slovenske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu, za katero je v povprečju na Japonskem in Filipinih dosegal 8,3 točke in 2,5 asistence na tekmo. Pred selitvijo v Francijo je med drugim igral za Gran Canario, Brescio, Dinamo Sassari, Burgos in Partizan.

