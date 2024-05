Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo dobili še tretjo tekmo (91:78) v seriji finala košarkarske lige Nova KBM in s tretjo domačo lovoriko v sezoni dodali končno ločilo letošnji klubski sezoni, za katero so vsi v klubi komaj čakali, da bo za njimi. Po zadnjem dejanju sezone sta svoj pogled na klavrno obdobje ljubljanskega kluba predstavila kapetan Jaka Blažič in MVP finala Alen Omić.

Na domačem parketu nič novega, bi lahko po koncu finalne serije lige Nova KBM zapisali o poteku letošnjega državnega prvenstva. To v zadnjih letih niti približno ne ponuja kvalitete in prestiža, ki ga je nekoč predstavljalo zadnje dejanje v boju za domačo krono in ki polnilo dvorane širom Slovenije. V široki senci preostalega športnega dogajanja, predvsem konferenčnega finala lige NBA z Luko Dončićem, so pred očmi Gorana Dragića še tretjo domačo lovoriko po superpokalu in pokalu v vitrine pospravili košarkarji Cedevite Olimpije. S tem so opravili svojo "dolžnost", ki jo imajo glede na proračun in sestavo v primerjavi z ostalimi slovenskimi prvoligaši, a nikakor s tem niso niti približno izbrisali črnih madežev, ki sta jih pustili tako sezoni v ligi ABA in sploh v Eurocupu, kjer so na osemnajstih tekmah zmagali le enkrat.

Cedevita Olimpija je 21. postala slovenski prvak. Foto: www.alesfevzer.com

Za razliko od prvih dveh tekem, ki sta jih odločili tesni končnici vse do zadnjih sekund, so tokrat zmaji v Domžalah na tretjem in na koncu tudi zadnjem obračunu v seriji svoje opravili že v prvi četrtini, ki so jo proti Domžalčanom dobili s 37:14, zatem pa so se ob visokem vodstvu sprehodili do zmage in četrte zaporedne lovorike v državnem prvenstvu, skupno pa enaindvajsetič v samostojni državi. "Bili smo zelo motivirani, veseli smo, da smo končali serijo in postali državni prvaki, tako da gremo lahko zdaj na dopust. Sezone nikakor tudi po tej trojni domači kroni ne bi mogel oceniti s pozitivno oceno, ker sem imel sam, ko sem se vračal v Ljubljano popolnoma drugačne cilje, a enostavno razen domačih tekmovanj, nismo dosegli niti enega. Sigurno je to črn madež na moji karieri, a bodo zdaj ljudje analizirali sezono, naredili spremembe in upam, da bo Olimpija v naslednji sezoni precej boljša," je po koncu dejal kapetan Jaka Blažič.

54-letni Mitrović je nazadnje vodil Galatasaray, pred tem pa je bil na čelu Monaca. Foto: Guliverimage

33-letni slovenski reprezentant je pred lansko sezono in pred prihodom v Ljubljano podpisal enoletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja, če bo interes z obeh strani. "O prihodnosti še nisem veliko razmišljal, s fokusom sem bil predvsem pri tej sezoni, prav tako ne o reprezentanci. S klubom se še nismo veliko pogovarjali, bo pa zdaj napočil čas tudi za to. Glede moje prihodnosti v Ljubljani je najpomembnejše to, kdo bo trener. Tudi sam okoli tega ne vem veliko, razen tega, kar izvem iz medijev," je dejal Blažič, ob tem pa je praktično že jasno, da bo trener ljubljanske zasedbe v novi sezoni Zvezdan Mitrović, ki naj bi s klubom že sklenil sodelovanje.

"Mitrović je odličen trener, imel je uspehe pri številnih klubih, ima tudi to balkansko mentaliteto, ki jo v tem prostoru potrebuješ. Kar se mene tiče, je to sigurno dobra izbira. Nedvomno imam občutek, da bi bilo potrebno popraviti vtis, tudi sam bom imel, če ostanem tukaj, veliko motivacije, da se to, kar se je dogajalo letos, več ne ponovi," je še dodal Blažič.

Omić: "Take stvari bolijo."

Naziv najkoristnejšega košarkarja finalne serije je pripadel Alenu Omiću, ki je na zadnji tekmi sezone 20 točkam dodal še enajst skokov. Tako kot za Olimpijo je tudi za Omićem turbulentna sezona, potem ko se mu je klub na čelu s takratnim trenerjem Simonejem Pianigianijem pred začetkom sezone skupaj z Zoranom Dragićem kljub veljavni pogodbi odpovedal, se je po epizodi v tujini februarja vrnil v Ljubljano in po odhodu Karla Matkovića pomagal zmajem.

Alen Omić si želi ostati v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

"Iskreno, bi lahko o tej sezoni povedal res veliko. Sami veste, kdo je prišel na začetku sezone in kdo je potem tudi odšel. Ta oseba je podrla ritem ekipe, tudi sam večino časa nisem bil tu iz razloga, ki je vsem poznan. Na polovici sezone smo potem skušali narediti zasuk, a tega ne moreš storiti prek noči. Take stvari bolijo. Tako jaz kot Zoran sva pogrešala košarko, ko sva bila s strani prejšnjega trenerja Pianiganija tako postavljena na stran. A šel sem naprej, zato sem odšel v tujino. Mislim, da je klub naredil veliko napako, ko se nama je z Zokijem odpovedal, saj Olimpija rabi dobre domače košarkarje. Vsi smo sposobni še nekaj let igrati na visokem nivoju, zato upam, da bodo dali zdaj glave iz oblakov in da delajo na tem, da bo Olimpija ustvarjala na domačih košarkarjih," je dejal Omić.

"Našim navijačem se opravičujem za to sezono, upam, da bo naslednjo sezono boljše. Kar se tiče moje prihodnosti še ne vem, nimam pogodbe, zato se moramo pogovoriti, kako naprej. Lani sem imel pogodbo, pa je prišel trener, ki zame ni trener, in se je vse podrlo. Upam, da Cedevita Olimpija ne stori več takšne napake, kot jo je letos. To, da me ni zraven, je bila na začetku sezone odločitev trenerja. Sam sem z njim delal v Milanu, a tam so bile zadeve nekoliko drugačne, saj so v upravi kluba res velika imena in stvari ne moreš delati po svoje. Rad imam ta klub, in še enkrat, bolelo me je vse, kar se je dogajalo. En človek je podrl cel klub, sestavo ekipe in ritem. Tega nisem pričakoval, a karma je storila svoje. Sam si želim ostati tukaj, živim za ta klub. Upam, da bomo našli skupni jezik, zadnja beseda pa bo seveda beseda kluba," je še dodal center Olimpije.

V taboru Domžal zadovoljni Blaž Mahkovic je bil v tej sezoni s 34 leti daleč najbolj izkušen član domžalske zasedbe. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kljub porazu v finalu pa je bilo razpoloženje povsem drugačno v zasedbi Kansai Helios Domžal, ki je že z uvrstitvijo v finale presegla zadane cilje pred začetkom sezone, ko je ekipo prevzel Damjan Novaković, moštvo pa je doživelo velike spremembe tudi v kadrovanju, v katerem pa je kapetansko vlogo znova opravljal Blaž Mahkovic.

"Kljub trem porazom mislim, da lahko imamo dvignjene glave. Ponosen sem na to ekipo, sploh prvi dve tekmi smo se Olimpiji res dobro upirali, veliko ljudi tega sploh ni pričakovalo, dali smo vse od sebe, bili dvakrat tudi blizu zmagi, a se na koncu ni izšlo. Če potegnemo črto, smo lahko zadovoljni. V polfinalu pokala smo izpadli proti Olimpiji, v drugi ligi ABA smo prišli v play-off pa potem izpadli proti kasnejšemu prvaku, zdaj pa smo se še tretjič zapored uvrstili v finale državnega prvenstva," je po koncu povedal Mahkovic.

