Cedevita Olimpija do trojne krone

Košarkarji Cedevite Olimpije so z 91:78 (37:14, 60:34, 71:47) ugnali domžalski Helios in se tako veselijo 21. naslova prvaka Slovenije. Tretjič zapored so se podpisali pod trojček domačih lovorik - superpokal, pokal Spar in ligo Nova KBM.

Če sta bili prvi dve tekmi odločeni šele v samih končnicah, pa je bilo tokrat drugače. Ljubljančani so takoj močno pritisnili in že v prvi četrtini prišli do dvomestnega naskoka (26:14). Niso popuščali vse do konca, z dvema trojkama Zorana Dragića pa pobegnili na 37:14.

V nadaljevanju so tako Domžalčani predvsem skrbeli, da prednost ne bi preveč narasla, a vsaj v drugem delu pri tem niso bili uspešni. Razigrani gostje so bili zelo dobri predvsem pri metih z razdalje, eno od trojk je dosegel tudi Alen Omić, medtem ko so domači pod košema bili kolikor toliko enakovredni, šepala pa je izvedba pri metih. V prvem polčasu so tako trojke metali poraznih 0:13, prvo pa v obroč spravili šele v tretji četrtini pri izidu 39:64.

Takrat je gostujoča zasedba že lahko znižala obrate, potem ko je ob koncu prvega polčasa vodila že s 60:30. Helios se je počasi bližal, v zadnji četrtini, ko so gostje že povsem popustili, pa je domačim uspelo precej kozmetično popraviti končni izid.

Zaostanek so najprej spravili pod 20 točk, v zadnjih minutah pa še z nekaj uspešnimi akcijami do končnih 78:91, kar pa ni preprečilo zanesljive zmage ljubljanske zasedbe.

Najboljša pri prvakih sta bila Alen Omić, ki je 20 točkam dodal tudi 11 skokov, in Dewayne Stewart, ki je prispeval tri točke manj. Pri Domžalčanih velja izpostaviti Lenarta Sirca, ki je bil s 23 točkami prvi strelec srečanja.

Po koncu tekme so zmagovalcem podelili medalje, kapetan Jaka Blažič je sprejel pokal za prvaka, Omić pa je dobil še eno priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP) finala.

Olimpija je tako še 21. osvojila naslov najboljših v državi, Domžalčani pa so v svojem sedmem finalu petič ostali praznih rok. Državni prvaki so bili v letih 2007 in 2016.

Liga Nova KBM, finale, tretja tekma

Sreda, 29. maj:

Finale: Kansai Helios Domžale – Cedevita Olimpija /0:3/ // Izid v zmagah, ekipi sta v finalu igrali na tri zmage.