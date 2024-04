Cedevita Olimpija je v nedeljo v četrtfinalu lige ABA po drugem porazu proti Megi (71:85) končala svojo pot v regionalnem tekmovanju in dodala novo črno piko na že tako katastrofalno sezono ljubljanskega kluba. "Izkoristil bi to priložnost, da se opravičim navijačem Cedevite Olimpije za vse predstave, ki smo jih pokazali letos tako v ligi ABA kot v Eurocupu, ker enostavno niso bile na nivoju, ki smo ga vsi pričakovali in hoteli," je po koncu razočarano dejal kapetan Jaka Blažič.

Če so v taboru Cedevite Olimpije po klavrnem koncu sezone v Eurocupu vse upe polagali v ligo ABA, pa je sledila ekspresna zaušnica tudi v regionalnem tekmovanju. Ljubljanska zasedba, ki je nekoč veljala za ponos slovenske klubske košarke, je po drugem prepričljivem porazu proti Megi po novi medli predstavi svojo pot končala že v četrtfinalu jadranskega tekmovanja. Zadnjemu mestu in le eni zmagi v Eurocupu je tako sledilo novo veliko razočaranje, ki je odraz celotne sezone tako predstav kot dela v Olimpiji.

"Zelo podobna tekma kot prva v Beogradu. V prvem polčasu smo bili zraven, potem pa je sledil razpad sistema v drugem delu. Izkoristil bi to priložnost, da se opravičim navijačem Cedevite Olimpije za vse predstave, ki smo jih pokazali letos tako v ligi ABA kot v Eurocupu, ker enostavno niso bile na nivoju, ki smo ga vsi pričakovali in hoteli. Zdaj nas čaka še državno prvenstvo, sezone še ni konec, zagotovo pa je v tem trenutku težko," se je po koncu s pepelom posipal kapetan zmajev Jaka Blažič, ki se je s soigralci podpisal pod eno najslabših sezon v zgodovini kluba.

Mega je končala pot Cedevite Olimpije v ligi ABA. Foto: www.alesfevzer.com

"Od samega začetka je bila to zelo turbulentna sezona, enostavno niso bile stvari postavljene tako, kot smo si vsi želeli, in to traja še danes, veliko rotacij, nekaj poškodb. To je ogromno kompleksnih zadev, težko bi razložil vse v eni izjavi, bodo pa imeli vodilni možje v klubu po sezoni dovolj časa, da se ozrejo naprej in delajo naprej v dobro Olimpije," se je proti prihodnosti še ozrl Blažič.

Martić: Seveda je to neuspeh

Razočaranja po novem bridkem koncu ni skrival niti trener Zoran Martić. "Absolutno ta izpad smatramo za neuspeh," je dejal Martić. Olimpija je na odločilni tekmi sezone povsem pogrnila v napadalnem delu. Košarkarji slovenskega pokalnega prvaka so zadeli le tri trojke iz 27 poskusov, ob tem so zgrešili kar 13 prostih metov (22/35), ob tem pa se je mlada in hitra zasedba Mege sprehajala skozi porozno in statično obrambo zaspanih gostiteljev. "Kar se nas tiče, je zelo težko igrati na tem nivoju oziroma dobiti takšno tekmo, če si tako nenatančen pri metu od daleč in pri prostih metih, kot smo bili mi danes. Svojim igralcem ne morem očitati, da si niso želeli, da se niso borili, bili smo dominantni v skoku, čeprav so gostje v ključnih trenutkih, ko se je tekma prelomila, pobrali tri napadalne skoke. Na koncu sta odločila naš slab met za tri in slabo izvajanje prostih metov," je poudaril trener Olimpije.

Zoran Martić je s svojimi varovanci doživel novo razočaranje. Foto: www.alesfevzer.com

"Mega je zelo hitra ekipa in mi jim v hitrosti zagotovo ne moremo parirati. Na prvi tekmi je šlo marsikaj narobe, tudi energija ni bila prava. Danes ne morem reči, da si ne bi želeli, da nismo bili zbrani. Oni so s hitrostjo prišli do nekih enostavnih košev, mi pa smo morali za vsak koš, še posebej ob slabem metu, tokrat res garati, to pa je težko početi 40 minut," je še dodal Martić.

Klavrna sezona na dveh frontah

Ta se je na klop Cedevite Olimpije usedel v začetku letošnjega koledarskega leta, potem ko so slabi rezultati in zdravstvene težave odnesle Simoneja Pianigianija. A tudi 58-letni slovenski strateg ni uspel prinesti zasuka rezultatske krivulje v neprepričljivo ekipo, ki je v Eurocupu in ligi ABA v tej sezoni skupno na 46 tekmah dosegla le sedemnajst zmag.

"Ekipa je bila ob mojem prihodu v nizu zaporednih evropskih porazov in zagotovo to vse vpliva na psihologijo posameznikov in tudi moštva. Sam še vedno mislim, da je bila za nas ključna tekma v Litvi, takoj zatem, ko smo premagali Crveno zvezdo. Tista zmaga nad Zvezdo je bila za nas neka spodbuda, tudi tekmo v Litvi proti Wolvesom smo odigrali dobro, potem pa smo jo na koncu neumno izgubili v zadnjem napadu. To je bil udarec, ki nas je vrnil nazaj," je prepričan Martić.

Kakšna bo prihodnost Cedevite Olimpije? Foto: www.alesfevzer.com

"Imeli smo tudi nekaj drugih težav, v prvi vrsti mislim zlom roke Klobučarja, tako da smo bili obsojeni na enako igro, kot smo jo imeli prej. Potem je tu še Ščuka, ki je takrat ulovil formo, nato pa se v polfinalu pokalnega tekmovanja znova poškodoval. Hkrati pa je tu še dejstvo, da je bil Matković naš najeksplozivnejši in hiter igralec, in ko izgubiš nekoga takšnega – kljub temu, da je Omić svoje delo opravil odlično in brez njega ne bi osvojili pokala, smo bili počasnejši od ostalih –, je težko parirati tem ekipam," je še dodal razočarani trener.

Pogled proti domačemu terenu

Pred Cedevito Olimpijo je zdaj še končnica državnega prvenstva, kjer bo po superpokalu in pokalnem naslovu poskušala doseči trojno krono na domačem parketu, ki pa nikakor, tudi v primeru osvojitve državnega naslova, ne bo obliž na prevelike rane povsem ponesrečene sezone. Da jih na domačem čaka vse prej kot rutinirana naloga, pa je že z zadnjim obračunom v ligi ABA dokazala Krka, ki je bila konec marca v Novem mestu prepričljivo boljša od ljubljanske zasedbe, vse prej kot sprehod pa ni bil za ljubljansko zasedbo niti zaključni turnir pokalnega tekmovanja.

"Motivirati fante ne bo enostavno, vsi vemo, da ko se konča regionalno tekmovanje, pade ritem, tako da bo to težka naloga za vse nas. A fantje niso prvič v takšni situaciji, tako da kar se tiče tega, bomo morali preko nekaterih zadev, se zbrati in oddelati sezono do konca na najboljši možen način," je še sklenil Martić.

Preberite še: