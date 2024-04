Nov poraz Cedevite Olimpije in konec regionalne sezone

Košarkarji Cedevite Olimpije so v dvorani Stožice izgubili tudi drugo četrtfinalno tekmo lige ABA proti Megi (71:85) in tako končali sezono v regionalni ligi. Polfinale sta si že zagotovila tudi Budućnost, ki je pod vodstvom Andreja Žaklja z 2:0 v seriji izločila Zadar, in Partizan, ki je z 2:0 izločil Igokeo. Crvena zvezda lahko v polfinale napreduje v ponedeljek.

Cedevita Olimpija : Mega 71:85 (22:22, 41:45, 60:66) Dvorana Stožice, gledalcev 2123, sodniki: Boltauzer (Slovenija), Obrknežević (Srbija), Kardum (Hrvaška).

* Cedevita Olimpija: Stewart 7 (1:2), Cobbs 14 (6:7), Glas 2, Blažič 10 (2:4), Jones 15 (5:7), Ščuka 6 (1:1), Klobučar 3, Omić 11 (7:10), Šaškov 3.

* Mega: Milijašević 2, Miljenović 20 (7:10), Jelavić 16 (5:6), Đurišić 20 (8:12), Kovačević 12 (4:5), Plavšić 6 (0:2), Jović 4, Malovec 5.

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:35, Mega 24:35.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 3:27 (Ščuka, Klobučar, Šaškov), Mega 5:16 (Miljenović 3, Jelavić, Malovec).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Mega 29.

* Pet osebnih: Cobbs (35.), Stewart (40.), Ščuka (40.); Plavšić (35.).

V ljubljanskem taboru so si na prvi domači tekmi po skoraj enem mesecu želeli podaljšati bivanje v končnici lige Aba. Po visokem porazu na prvem obračunu proti Megi so napovedovali več želje, boljšo obrambo in še marsikaj. Čeprav so tokrat pustili za malenkost boljši vtis, pa so Ljubljančani držali korak le nekje do sredine zadnje četrtine, nato pa je Mega naredila odločilno razliko za skupno zmago.

Prva četrtina je minila v izenačeni predstavi, čeprav so gosti bolje začeli in povedli tudi z 12:6. Tudi drugih deset minut še ni dalo odgovorov glede zmagovalca, ekipi sta še naprej bili enakovreden boj, največja razlika je bila pet točk v korist gostov, ob glavnem odmoru so ekipi ločile štiri točke.

V uvodu tretje četrtine sta obe ekipi nanizali po nekaj točk v serijah, iz vsega tega se je bolje izvlekla Mega, ki je ob koncu prvih 30 minut poskrbela za dotlej največje vodstvo (66:58), v zadnjih deset minut pa vstopila s +6.

Varovancem Zorana Martića preostane le še državno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Šest minut in pol pred koncem tekme je bil domači strateg Zoran Martić primoran v novo minuto odmora, trojka Stefana Miljenovića je pomenila vodstvo Mege s 73:64. Ta pa ni pomagala, Miljenović je z novo trojko dve minuti pozneje zadel že za 80:64, od tega pa si domača zasedba ni več opomogla.

Pri Olimpiji, ki je zadela le tri od 27 metrov za tri točke, iz igre pa metala 34-odstotno (Mega 50-odstotno), je Shawn Jones prispeval 15 točk in devet skokov, Justin Cobbs je dodal 14 točk in sedem podaj, Alen Omić pa 11 točk in 13 skokov. Pri gostih sta po 20 točk prispevala Miljenović in Nikola Đurišić.

Mega se bo v polfinalu pomerila z boljšim iz obračuna Crvena zvezda - Studentski centar, v katerem Beograjčani vodijo z 1:0 v zmagah, drugo tekmo bosta ekipi igrali v ponedeljek. V polfinale sta se že prebila Budućnost, ki je izločila Zadar, in Partizan, ki je v dveh tekmah odpravil Igokeo.

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Petek, 19. april:

Nedelja, 21. april:

Ponedeljek, 22. april: