Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi četrtfinalni tekmi lige Aba z 98:119 izgubili gostovanje pri Megi, ki je naredila korak do polfinala. Ekipe v prvem krogu končnice namreč igrajo na dve zmagi. Za Ljubljančane je bila usodna tretja četrtina, ki so jo izjemno slabo začeli, Mega pa je v tej dosegla kar 37 točk. Druga tekma bo v nedeljo. Vodstvo z 1:0 v zmagah je v ponedeljek po preobratu dosegla Crvena zvezda, v soboto pa Budućnost.

Košarkarji Cedevite Olimpije so redni del lige Aba končali na petem mestu, tako da ima v četrtfinalu prednost domačega igrišča četrta Mega. Moštvi sta redni del končali z izkupičkom 16 zmag in 10 porazov, a je prednost na lestvici zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah pripadla beograjskemu kolektivu, tako da so prvo tekmo igrali v beograjski Hali sportova Ranko Žeravica, kjer so se veselili gostitelji.

Ljubljančani so bili proti mladi in razpoloženi domači zasedbi brez možnosti za uspeh. Mega je na začetku drugega polčasa pobegnila na 76:59 in zanesljivo vpisala že osmo zaporedno zmago v ligi Aba. Za Cedevito Olimpijo je to peti poraz na sedmih tekmah.

Izenačenje neslavnega rekorda

Ekipa Zorana Martiča je izenačila neslavni rekord po največjem številu prejetih točk v sezoni, 119 jih je dobila tudi od prvaka evropskega pokala Pariza na začetku februarja.

Ekipa Zorana Martiča je izenačila neslavni rekord po največjem številu prejetih točk v sezoni. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Pri domačih je izstopal 20-letni Nikola Đurišić z 31 točkami (indeks 38), po 20 točk sta za Cedevito Olimpijo dosegla Justin Cobbs (10 podaj) in JR Stewart (trojke 4:6).

Drugi dvoboj bo v nedeljo, 21. aprila, ob 20. uri v Ljubljani, morebitni tretji pa 27. aprila znova v Beogradu.

Crvena zvezda po preobratu do prednosti

Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med Crveno zvezdo in Studentskim centrom, v katerem je danes Crvena zvezda povedla, potem ko je nadoknadila 18 točk zaostanka in zmagala s 83:81. Na drugi strani je Budućnost v soboto na prvi tekmi z Zadrom slavila s 100:69, Partizan in Igokea se bosta prvič srečala v sredo.

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme

Sobota, 13. april:

Ponedeljek, 15. april:

Sreda, 17. april:

Lestvica po rednem delu: