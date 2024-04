Košarkarja Zadra Luko Božića so trenerji, novinarji in navijači drugič zapovrstjo izbrali za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone lige regionalne košarkarske lige ABA. Najboljši je bil v vseh treh glasovanjih in je dobil 16,8 odstotka vseh glasov. Osmi je bil slovenski reprezentant Jaka Blažič iz Cedevite Olimpije (5,2), je objavila ABA.

Drugi je bil Zach Leday iz Partizana (9,8), sledili pa so v idealni peterki še Kenan Kamenjaš iz Budućnosti (8,2) in igralca Crvene zvezde Miloš Teodosić (7,5) in Nikola Topić (6,2).