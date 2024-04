Pogled v ogledalo

V 40 minutah so košarkarji Cedevite Olimpije prejeli kar 119 točk. Kazalnik, da zbranost ni bila prava. Obramba je padla na vseh ravneh, zato so lahko v ljubljanskem taboru pred drugo tekmo, ki bo v nedeljo v Stožicah, zaskrbljeni.

Pokazati bodo morali drugačen obraz, če bodo želeli nadaljevati popotovanje v ligi ABA in upati na preboj v polfinale. Pogledati se bodo morali v ogledalo in najti način, kako se na domačem parketu dvigniti.

"S hitro igro, protinapadi in skokom v napadu so dosegli 45 točk. Mi enostavno nismo imeli odgovora na to. V prvem polčasu prejeti 57 točk je bistveno preveč. Tako se enostavno ne da zmagati," je po tekmi povedal strateg Cedevite Olimpije Zoran Martič.

Foto: ABA liga

"Vedeli smo, da bo težko. Imeli smo veliko možnosti, ki jih nismo izkoristili. Moramo se vrniti k strategiji, si ogledati posnetek tekme in popraviti napake na nedeljski tekmi," so bile besede DJ Stewarta.

Toliko točk je Olimpija v tej sezoni že prejela, potem ko jih je v začetku februarja v Eurocupu enako natresla kasnejša prvakinja tega tekmovanja, ekipa Parisa.

Kar 66 točk so Ljubljančani prejeli proti Megi znotraj rakete, kar bodo morali občutno popraviti. Največ preglavic jim je povzročal Nikola Đurišić, ki je tekmo končal z 31 točkami in izenačil osebni rekord. Ob tem se je lahko pohvalil še s sedmimi asistencami in petimi skoki.

"Čestitam igralcem za zmago in za način, kako so igrali. Način, ki ga izvajamo že vso sezono. To je šele začetek končnice. Zahvalil bi se navijačem, ki so bili odlični. Če so uživali, mi je prijetno. To je tisto, kar želimo," je dejal trener Mege Marko Barać.