Krka, ki je na dnu, razbila Mega Bemax z vrha lestvice

V 8. krogu košarkarske lige ABA je Krka, ki je bila do tega kroga zadnja, v dvorani Leona Štuklja visoko z 82:69 premagala Mega Bemax, ki na lestvici zaostaja le za vodilno Crveno zvezdo. Petrol Olimpija je bila na delu že v petek in izgubila proti Igokei s 105:115, kar je njen šesti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih.

Krka je prišla šele do tretje zmage in po treh porazih v nizu zmagala. Mega Bemaxu je prizadejala šele drugi poraz v ligi ABA v tej sezoni, do zmage pa so Novomeščani prišli presenetljivo zlahka in goste povsem razbili.

S 23 točkami se je izkazal predvsem Paolo Marinelli, drugi najboljši strelec Novomeščanov pa je bil Luka Lapornik s 14 točkami.

Olimpija še naprej tone

V petek smo v Laktaših spremljali obračun moštev, ki sta imeli po sedmih kolih Lige ABA na svojem računu enako število zmag (2) in porazov (5). V Laktaše se je ljubljansko moštvo odpravilo brez Issufa Sanona (bolečine v kolenu), Blaža Mesička, Igorja Tratnika, Jaleka Feltona in Petra Vujačića, Erjon Kastrati in Jan Barbarič pa sta še naprej v procesu rehabilitacije po poškodbah in izgubilo, čeprav je tekmecem nasulo kar 105 točk.

Scott Michael Reynolds jih je prispeval 21, Marko Simonović in Roko Badžim pa 20.

