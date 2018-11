"Trener Martič je izgorel. Obetajo se spremembe!"

Ali Zoran Martič ostaja trener Petrola Olimpije? Vprašaje, ki si ga del javnosti zastavlja že nekaj časa. To je tudi vprašanje, ki si ga je postavil marsikateri predstavnik sedme sile ob nedavnem vabilu na četrtkovo dopoldansko novinarsko druženje z direktorjem kluba. Odgovor je pritrdilen. Medtem ko je Roman Lisac govoril z novinarji, je Martič vodil trening pred potjo v Laktaše. Koliko kredita pa še ima? "Kreditni odbor se še ni sestal," odgovarja Lisac, ki pa vendarle obljublja velike spremembe, predvsem na ravni koncepta nastopanja na treh frontah. Ta pa nazadnje ne izključuje trenerske zamenjave. "Vse skupaj se bo odvilo zelo hitro," pravi prvi kadrovik zeleno-belih in dodaja: "Trener Martič je izgorel. Izčrpali smo ga. O tem, kako naprej, se moramo še pogovoriti."

Ujetniki treh tekmovanj

Pri slovenskih državnih prvakih ne skrivajo nezadovoljstva z rezultatskim odprtjem sezone in ljubljansko košarkarsko klimo. V nos jim gre tudi medijsko poročanje, obenem pa velik del krivde za nastali položaj valijo na Košarkarsko zvezo Slovenije, pri kateri vztrajajo, da morajo prav vsi klubi v državnem prvenstvu nastopati že vse od začetka. Za Petrol Olimpijo to pomeni nastopanje na treh frontah, kar je bilo sicer dobro znano dejstvo, toda, kot vse kaže, nanj v Stožicah strateško niso bili najbolje pripravljeni. Tudi zaradi tega se obetajo spremembe, po katerih bo Olimpija sestavila dve igralski jedri – eno za državno prvenstvo, ki bo neke vrste valilnica in kvalifikacijsko sito za višjo raven, drugo pa za ligo ABA in Fibino ligo prvakov.

Roman Lisac ne skriva, da je od sezone, ekipe in trenerja pričakoval več. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dve ekipi

"Nemogoče je, da bi ena ekipa igrala v treh ligah, čeprav je številčnejša. Za enega trenerja s svojo ekipo je to nemogoče menedžerirati. Nedavna tekma proti Šenčurju je že nakazala zametek nove poti. Spreminjamo koncept," pripoveduje direktor Lisac, ki je o svoji ideji že obvestil odgovorne pri KZS oziroma združenju prvoligašev. Ob tem priznava, da bi se morali zmaji na to pot podati že na začetku sezone. "To je tudi moja napaka. Morali bi se odločiti za dve ekipi in dva trenerja. Tako bi imeli več časa za razvoj igralcev in posledično napredek. V zdajšnjem sistemu preprosto ni časa za kakovosten trening," razmišlja Lisac.

Olimpija je nazadnje zmagala 2. novembra. Foto: Vid Ponikvar

Teden, ki prinaša odgovore

Marsikaj pri Olimpiji, ki jo ta teden čakata še Igokea in Rogaška, ostaja zavito v tančico skrivnosti. Tako bo vsaj do konca tedna ali najpozneje do torka, ko se bo sestal upravni odbor kluba. Na mizi je več možnosti. "Postaviti je treba sistem. Kdo bo spremljal prvo ekipo in kdo drugo? Bomo pripeljali nove strokovnjake? Bomo zamenjali Martiča? Ga bomo preselili? Bomo videli. Nič ne želim prejudicirati," odgovarja direktor Lisac, ki ob tem ne izključuje niti kakšne igralske spremembe, čeprav je zanikal govorice, da je že vse dogovorjeno za odhod vidno nezadovoljnega Blaža Mesička.