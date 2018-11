Nekdanji kapetan poglobil krizo razglašene Olimpije

Slovenski reprezentant in v novi sezoni član Bayreutha Gregor Hrovat je ob vrnitvi v sila skromno zasedeno dvorano v Stožicah, kjer mu je vodstvo ljubljanskega kluba v zahvalo za štiriletni prispevek podelilo uokvirjeno fotografijo, lahko pozdravil del svojih nekdanjih soigralcev ter kmalu uvidel, da se nova Olimpija ne razvija v želeno in napovedovano smer. Na tekmi v večjem delu ni blestel, a se je razigral v zadnji četrtini in je slabe štiri minute pred koncem tekme ukradel žogo, po hitrem protinapadu zabil ter pri rezultatu 59:65 začel potapljati že lep čas načeto ljubljansko barko na čelu z njenim kapitanom.

"Nadzorovali smo skok, a tega nismo znali unovčiti. Tekma je bila napeta vse do zadnjih minut. Pokopale so nas napake v zadnjih minutah. Tokrat so se fantje borili. Kako naprej? Igralskih sprememb ne bo. S tem kadrom gremo naprej. Bo pa treba potegniti določene poteze," je po novem porazu misli zbiral trener Zoran Martič.

Olimpija je dobila skoka (45:33), kar pa je bilo premalo za zmago. Foto: Vid Ponikvar

Za razliko od predhodnih treh domačih porazov v ligi prvakov, so bili zeleno-beli tokrat konkurenčni vsaj v dobršnem delu tekme. "Zmaji" so po zaslugi Aleksandra Lazića povedli z rezultatom 4:0 in si nato ob napadalno nepovezani igri, v kateri se je vseskozi iskal igralec z navdihom, z gosti izmenjavali vodilni položaj. Potem ko je Scottie Reynolds z dvema zaporednima protinapadoma nadgradil dobre minute Mirze Begića in Mihe Lapornika, je Olimpija v 15. minuti vodila s štirimi točkami naskoka (31:27), a prave kontinuiteta za pobeg proti gostom, pri katerih je izstopal Adonis Thomas, ni našla.

Mrtvi tek

V raztreseni igri, polni napak, se je mrtvi tek nadaljeval tudi v tretji četrtini, v kateri je vsaka ekipa dosegla le po deset točk, kar pomeni, da so slovenski prvaki v zadnjih deset minut šestega evropskega preizkusa v sezoni 2018/19 vstopili z dvema točkama naskoka (49:47). Po trojki Dražena Bubnića v 35. minuti so optimisti še upali (56:57), nato pa je na sceno stopil Gregor Hrovat, sicer nekdanji kapetan Olimpije. S prodorom, dvema trojkama in vcepljenih hitrejšim ritmom je v nekaj minutah razgalil nekdanji klub in odkril vse njegove hibe.

Peti zaporedni poraz

Po trojki Lapornika je dve minuti pred koncem še tlelo upanje na preobrat (64:68), a so gostje, ki sicer v nemškem prvenstvu (9. mesto) in ligi prvakov ne blestijo (to je bila druga zmaga), hitro strnili vrste ter prišli do dvanajstih točk naskoka (64:76), tako da je trojka Jana Špana ob zvoku sirene zgolj malenkostno omilila poraz Petrola Olimpije. Že petega zaporednega v dobrem tednu. Petega v ligi prvakov. Skupno pa štirinajstega na dvajsetih tekmah v povsem ponesrečeni sezoni.