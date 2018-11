Še četrti zaporedni poraz Olimpije, v Stožicah slavil Bayreuth

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Petrol Olimpije v tej sezoni lige prvakov ostajajo brez domače zmage, v torek so v Stožicah doživeli še peti zaporedni poraz, ko so premoč priznali nemškemu Bayreuthu.

Ljubljančani so v tej sezoni lige prvakov še brez uspeha na domačem parketu, medtem ko so se Nemci v torek v Stožicah veselili druge zmage v tej sezoni. Olimpija je torkovo tekmo izgubila z 66:76, najboljši strelec pri gostiteljih je bil Miha Lapornik s 17 točkami, po 14 sta jih prispevala še Mirza Begić in Scottie Reynolds.

Pri Bayreuthu nastopata tudi slovenska košarkarja, nekdanji član Olimpije, Gregor Hrovat ter Žiga Dimec, ki je v preteklih sezonah igral za Krko. Dimca v torek ni bilo v kadru Bavarcev, Hrovat pa je igral in dosegel 12 točk in bil drugi najučinkovitejši košarkar pri gostih. Prvi je bil s 13 točkami De'Mon Brooks.

Fotogalerija Vida Ponikvarja: