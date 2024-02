Povratnik v Ljubljano poslal jasno sporočilo

Ko je štiri sekunde pred koncem finalnega obračuna pokala Spaar košarkar Krke in nekdanji član Cedevite Olimpije Marko Radovanović ob zaostanku novomeškega kluba proti ljubljanskemu moštvu sprožil izza črte 6,75 metra, so nekateri gledalci v dvorani na Kodeljevem žogo že videli v košu, a ta na koncu ni našla poti skozi obroč, zmage s 87:86 in 23. pokalne lovorike v zgodovini pa so se veselili košarkarji Cedevite Olimpije. Ti tako nadaljujejo prevlado na domačem, sicer s pravimi tekmeci, precej osiromašenem parketu. Za ljubljansko zasedbo je bila to osvojena že deseta zaporedna domača lovorika, do morebitne nove trojne krone pa zmajem zdaj manjka le še državni naslov, za katerega se bodo borili ob koncu sezone.

"Za nami je izredno zahteven teden, to je bila naša četrta tekma v sedmih dneh, ki smo jo odigrali z osmimi igralci. Tega pred tem turnirjem nisem želel poudarjati, a od osemnajstih registriranih košarkarjev, nam jih je na tem zaključnem turnirju manjkalo kar deset. Vsi so izmučeni, a so si priborili to zmago in res jim vsa čast, ta pokal so si res zaslužili," je bil po koncu zadovoljen trener Cedevite Olimpije Zoran Martić, ki so mu ekipo v zadnjem obdobju znova dodobra oklestile poškodbe. Že v polfinalu s Heliosom sta manjkala D.J. Stewart in Justin Cobbs, zatem pa se je proti domžalski zasedbi poškodoval še Luka Ščuka, ki si je zlomil roko in bo tako primoran izpustiti tudi prihajajočo reprezentančno akcijo.

Cedevita Olimpija je 23. osvojila pokalno tekmovanje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija je tako v ogenj poslala osmerico košarkarjev, ki pa je po začetnem zaostanku na koncu vendarle strla odpor Krke, ki je bil vse do konca hud trn v peti Olimpije. "Tekma je bila težka z več vidikov, Radičević je igral tretjo tekmo v šestih dneh brez menjave štirideset minut. To je tudi eden od razlogov, da določenih zadev v obrambi nismo mogli postoriti tako kot bi sicer. Sam sem zadovoljen, a tudi če bi ta finale izgubili, mislim, da si ne bi imeli ničesar očitati. Želel bi si, da bi bila dvorana polna, morda tekma ni bila najbolj kvalitetna, je pa bila zanimiva vse do konca. Zdaj še nismo razmišljali o prihodnosti, se pa moramo pozdraviti, ker imamo trenutno preveč težav, da bi lahko uspešno nadaljevali ligo ABA," se je proti prihodnosti obrnil Martić.

Priznanje MVP v roke povratniku Omiću

Ta je bil lahko zadovoljen s predstavama povratnika v ljubljansko moštvo Alena Omića, ki je prejel tudi priznanje za najkoristnejšega košarkarja finalnega turnirja. V finalu je 16 točkam dodal še osem skokov in se po dobrem tednu dni od vrnitve v Ljubljano že veselil svoje prve lovorike. "To je moj dom, to so moji bratje, vsi od prvega do zadnjega. Ko sem se vrnil v Ljubljano, sem se počutil tako, kot da ne bi nikoli odšel. Dal sem vse od sebe, želel sem dokazati, da bi moral biti tukaj že od začetka sezone. Vsi vemo, kaj se lahko zgodi na takšnih tekmah, če nisi zbran in dobro pripravljen. Tako mi kot oni smo se borili do konca, nekaj smole smo imeli tudi s poškodbami. Res sem utrujen, tako da bo ta odmor zdaj res prišel prav. Upam, da bo šla zdaj sezona naprej v tem stilu, da bomo uspešni," je bil po koncu finala zadovoljen Omić.

"Ko sem se vrnil v Ljubljano, sem se počutil tako, kot da ne bi nikoli odšel." Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Levji delež pa je tako kot skozi celotno sezono prispeval Jaka Blažič, ki je bil ob Nikoli Radičeviću s 17 točkami prvi strelec ljubljanske ekipe v finalu. "Te lovorike sem res vesel, saj smo praktično s sedmimi igralci odigrali dve tekmi v 24 urah in si jo res prislužili. Čestitke igralcem Krke. Odigrali so res dobro tekmo, nam konkurirali, povedli in na polčasu imeli lepo prednost. Na koncu smo pokazali naš karakter in osvojili drugo domačo lovoriko v sezoni, cilj pa je zagotovo še ena," je dejal Blažič.

Gregor Glas je zadeval v ključnih trenutkih. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Ključno vlogo je v zadnjih minutah odigral Gregor Glas, ki je z 28 točkami blestel že v polfinalu, v finalu pa je v zadnjih šestih minutah zadel tri trojke in skrbel, da je Olimpija z majhno razliko vztrajno bežala Krki. "Nekako sem čakal, da pride igra do mene, v zadnji četrtini sem dobil nekaj več podaj in vesel sem, da sem jih izkoristil ter pomagal ekipi, da smo prišli do zmage. Sezona je bila do zdaj res zahtevna, imeli smo veliko vzponov in padcev, tako da je ta lovorika še toliko bolj pomembna, da nas poveže pred zaključkom sezone in na tem bomo gradili. Za nas je bila to res izjemno zahtevna tekma, saj smo bili neverjetno utrujeni že od polfinalne tekme. Izčrpalo nas je do konca, kar se je tudi videlo v prvemu polčasu. Nismo se mogli priključiti ritmu Krke, zato je temu sledil tudi zaostanek. Na polčasu je bilo nekaj vroče krvi, a smo na koncu stopili skupaj in se dogovorili, da zadnjih dvajset minut odigramo do konca, na vse ali nič. Začeli smo igrati bolj agresivno, povezano in uspel nam je preobrat," je po koncu misli strnil Krčan.

