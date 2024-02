Prvič slovenski trenerski finale in prvič pokal Derbyju

Ne le v Sloveniji, kjer bosta finale igrala Cedevita Olimpija in Krka, tudi drugod so na sporedu odločilni pokalni dvoboji. Nekaj posebnega je bil črnogorski finale. Nasproti sta si stala slovenska trenerja, sploh prvič pa je lovoriko dvignil SC Derby.

SC Derby Foto: SC Derby/Filip Roganović SC Derby, ki ga vodi Dejan Jakara, je v finalu črnogorskega pokala z 81:80 premagal dolgo leta nepremagljivo Budućnost, na klopi katere je Andrej Žakelj. Za SC Derby je to sploh prvi črnogorski pokalni naslov doslej.

Tekma je bila izenačena, je pa ekipa Dejana Jakare v drugi četrtini z delnim izidom 11:2 naredila prvi korak k lovoriki. Budučnost je lovila zaostanek tudi v zadnji četrtini, saj jo je Derby začel z novim lepim nizom, 13:1. A je uveljavljeni podgoriški ekipi uspelo in je izsilila podaljšek. Nekaj sekund do konca je Borna Kapusta izsilil dva prosta meta, ju zadel in SC Derby je začel s proslavljanjem. S po 19 točkami sta bila najboljša strelca finala Mateo Drežnjak in McKinley Wright IV.