Nevpoklic v reprezentanco dodatna motivacija?

V finalu Pokala Spar se bodo v petek ob 20.30 na Kodeljevem pomerili košarkarji Cedevite Olimpije in Krke. Ljubljančani so v četrtek v polfinalu premagali Kansai Helios s 95:81, Novomeščani pa so bili boljši od Rogaške s 85:72.

Cedevita Olimpija bo še sedemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov. Ljubljančani so zmagali na zadnjih dveh zaključnih turnirjih pokala Spar, nazadnje pa so na finalni tekmi v vseh tekmovanjih na domačih parketih izgubili pred pandemijo koronavirusa. Prav v finalu Pokala Spar, in to na Kodeljevem leta 2020, so izgubili proti Kopru Primorski.

Tudi tokrat bodo slovenski prvaki v vlogi velikega favorita, vse drugo kot njihova zmaga pa bi bila kljub neblesteči sezoni in nekaterim odsotnostim nosilcev igre veliko presenečenje. V četrtek so zmaji v drugem delu strli odpor Heliosa, blestel pa je Gregor Glas, ki je dosegel 28 točk. "Dobil sem malce večjo vlogo kot ponavadi, vesel sem, da sem pomagal ekipi, a zdaj je v naših glavah že naslednja tekma. Proti Krki pričakujemo zelo težko tekmo, proti Heliosu smo se zelo iztrošili, tako da se moramo zdaj čim bolj regenerirati in pripraviti na še eno tekmo," je po koncu dejal Glas, ki je ob Zoranu Dragiću eden tistih, ki si niso priborili mesta v prihajajočem reprezentančnem oknu, v katerem bo zasedba Aleksandra Sekulića v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 odigrala dve tekmi. Je bil zaradi tega Krčan še bolj željan dokazovanja? "Mislim, da ne, tekma kot tekma, z glavo sem na pokalnem tekmovanju in to je trenutno moj in naš fokus," je bil jasen Glas.

Cedevita Olimpija bo lovila svoj 23. pokalni naslov. Foto: www.alesfevzer.com

Krka v devetem finalu

Na drugi strani ima Krka v pokalnem tekmovanju za seboj osem finalov in štiri naslove (2014, 2015, 2016 in 2021). Nazadnje je slavila leta 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. V četrtek je v polfinalu na koncu s 85:72 strla odpor Rogaške, kapetan Jan Špan je dosegel 19 točk. "Delali smo napake, ampak želja in borbenost sta nas na koncu pripeljali v finale. V zadnjih petnajstih minutah smo si ga tudi zaslužili. Kljub vsemu je to neki obliž na kakšno rano za dogajanje v zadnjem tednu. Finale se igra zato, da se ga dobi. V Ljubljano se moramo vrniti z željo in ciljem po zmagi, saj kdor v življenju nima ciljev, je oplel. Poskusili bomo presenetiti. Moramo se spočiti in se nato boriti za ta naslov," je pred finalom poudaril strateg Krke Gašper Okorn.

Lahko Krka pripravi presenečenje? Foto: www.alesfevzer.com

To bo šesti finale Pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Štirikrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka. Cedevita Olimpija ima priložnost za osmo zaporedno lovoriko na domačih parketih, drugo v tej sezoni po superpokalu, ki ga je osvojila septembra, v zadnjih dveh sezonah pa se je na domačem terenu vselej veselila trojne krone.

