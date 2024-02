V petek bo na Kodeljevem pestro

Ta konec tedna je v košarkarskem koledarju rezerviran za pokalna tekmovanja. V Sloveniji bodo prvič okronali vse štiri prvake v enem dnevu. Na Kodeljevem bodo namreč v petek finali v moški in ženski konkurenci ter obeh mini pokalih Spar.

Ker naslednji teden že sledijo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025 – Slovenija bo 22. in 25. v Kopru gostila Ukrajino ter Izrael, se je Košarkarska zveza Slovenije odločila za nekoliko zgodnejša termina. V četrtek bosta v Ljubljani polfinala, od 17.30 Rogaška – Krka in ob 20.30 Cedevita Olimpija – Kansai Helios, petek pa je rezerviran za finalne obračune.

Prvi favoritinji za naslov sta Cedevita Olimpija in Cinkarna Celje. Obe sta tudi branilki lovorike in rekorderki po številu naslovov. Ljubljančani se bodo potegovali za 23. in 3. v nizu, Celjanke pa za 18. oziroma 6. zapored.

Cedevita Olimpija bo imela na drugi strani igrišča zasedbo Kansai Helios. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija se bo borila za drugi naslov to sezono

Cedevita Olimpija bo imela na drugi strani igrišča zasedbo Kansai Helios, ki ne skriva ambicij po presenečenju. Kapetan Blaž Mahkovic je na današnji novinarski konferenci, ki sta jo KZS in podjetje Spar izkoristila za podaljšanje pogodbe v 24. leto sodelovanja, povedal: "Vsi vemo, da je Cedevita Olimpija prva favoritinja za naslov, a tudi mi imamo svoje cilje in kakovost. Nastopili bomo povsem neobremenjeno in prepričan sem, da lahko ob pomoči naših navijačev na tribunah pokažemo, da znamo igrati dobro."

Cedevita Olimpija se bo borila za drugi naslov to sezono. Konec septembra je osvojila slovenski superpokal, potem ko je bila prepričljivo boljša prav od ekipe iz Domžal. "Pokalna tekmovanja so posebna v vseh državah. O naslovu odloča ena tekma in veliko je odvisno od dnevne forme. Morali bomo biti maksimalno zbrani, da se nam ne zgodi kaj nepredvidljivega," je dejal kapetan zmajev Jaka Blažič.

Na papirju je v prvem polfinalu favoritinja Krka, ki se lahko pohvali s štirimi pokalnimi naslovi – nazadnje je slavila leta 2021 prav na Kodeljevem, vendar ji je Rogaška to sezono že pokazala svojo moč. Slatinčani so ob Domžalčanih edini, ki so Novomeščane premagali v ligi Nova KBM.

Košarkarji Krke Foto: www.alesfevzer.com

Trener Krke: Ni skrivnost, da nismo v najboljšem stanju

Trener Krke Gašper Okorn pravi, da zanje zaključni turnir prihaja v zelo nepravem trenutku. V zadnjih treh nastopih so izgubili dve tekmi v ligi Aba s tekmeci za obstanek, v ponedeljek pa še derbi lige Nova KBM doma s Kansai Heliosom.

"Čeprav želimo igrati v finalu, razmišljamo zgolj o tekmi z Rogaško, ki nas je to sezono že dvakrat krepko namučila. Ni skrivnost, da nismo v najboljšem stanju, a imamo še dva dni časa, da uredimo glave in odigramo eno pravo tekmo," je dejal Okorn.

Dragiša Drobnjak, ki vodi zasedbo iz Rogaške Slatine, je presrečen, da se je ekipa uvrstila na zaključni turnir, in obljublja, da bo dala vse od sebe za zgodovinski preboj v finale. "Vemo, da je Krka favoritinja, zato bomo lahko sproščeno igrali našo igro. To sezono smo že večkrat dokazali, da znamo igrati vrhunsko," je dejal Drobnjak.

Pri ženskah je v prednosti Cinkarna Celje

Pri ženskah je Cinkarna Celje v veliki prednosti pred mlado zasedbo Akson Ilirije, ki bo četrtič igrala v finalu pokala. Trener Ljubljančank Ernest Novak pričakuje motivirano in zbrano igro svojih varovank, strateg Damir Grgić iz Celja pa svoje igralke opozarja, da je pokal nepredvidljivo tekmovanje, v katerem so presenečenja pogosta. Finale se bo začel ob 17.30, vse tekme pa bodo na Sportklubu.

Enotna vstopnica za ogled obeh četrtkovih polfinalnih tekem je v predprodaji osem evrov, na dan dogodka deset evrov, za finalni dan, ki zajema oba članska finala, pa deset oziroma dvanajst evrov. Otroci do dopolnjenega šestega leta imajo prost vstop.

