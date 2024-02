Omić navdušil ob vrnitvi domov, Krka visoko izgubila

Cedevita Olimpija je v 20. krogu lige ABA dosegla 14. zmago, z 82:74 je premagala FMP, ki je sredi zadnje četrtine za kratek čas povedel. To mu je uspelo predvsem po zaslugi Matica Rebca, ki je bil z 21 točkami najboljši strelec tekme. Pri Olimpiji sta po 15 točk dala Jaka Blažič in Zoran Dragić, z dvojnim dvojčkom pa je izstopal še povratnik Alen Omić (11 točk, deset skokov). Drugi slovenski klub v prvi ligi ABA, Krka, je v Zagrebu pri Ciboni izgubil s 63:91 in z vsega štirimi zmagami ostaja na dnu lestvice.

Povratnik Omić Olimpijo popeljal do zmage proti vročemu Rebcu

Cedevita Olimpija je v dvoboj vstopila po tem, ko je v sredo v Parizu doživela najvišji poraz v zgodovini evropskih tekmovanj. Na zadnji tekmi rednega dela tekmovalne sezone 2023/24 v EuroCupu je semafor na obračunu s Paris Basketball kazal 119:66 v korist najboljše ekipe rednega dela evropskega pokala. "Ni bilo lahko po tistem porazu, morali smo se hitro pobrati, zbrati in se osredotočiti na to tekmo. Mislim, da smo dobro reagirali. Od začetka smo postavili svojo igro in prišli do manjše prednosti. Na trenutke so se nam približali, a smo takrat stopili skupaj in naredili malo večjo razliko. Tako smo pripeljali tekmo do konca in zdaj gradimo na tem," je po zmagi dejal Gregor Glas, ki je dal 12 točk.

Olimpija je pokazala dovolj zrelo in kolektivno igro, da zmaga ni bila vprašljiva. V drugem polčasu je sicer zapravila 16 točk prednosti in se sredi zadnje četrtine znašla v zaostanku s 67:68, a sta Jaka Blažič in Glas odgovorila z delnim izidom 10:0.

Alen Omić se je na veselje ljubljanske publike vrnil v Cedevito Olimpijo. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Tekma je bila težka, ker FMP potrebuje zmage. Dali so svoj maksimum. Mi smo bili zbrani vseh 40 minut, zato smo na koncu zmagali. Za nas je to zelo pomembna zmaga," pa je v prvi izjavi po tekmi povedal Alen Omić, ki je navdušil z borbenostjo in 11 točkami, desetimi skoki, tudi štirimi asistencami. Publika, ki ga ima tako rada, je bila na nogah. "To je moja hiša. Jaz imam dve hiši, eno v Domžalah in Stožice. Jaz nikoli nisem šel stran, moje srce je ostalo tu in tako bo, dokler bom igral košarko." Zato je bilo tako težko razumeti, da so se mu pred sezono odrekli. Prejšnji trener Simone Pianigiani ni računal niti na Zorana Dragića, ki je dal 15 točk. Dvomestna sta bila še Jaka Blažič (15) in Justin Cobbs (14), ki je v zadnji četrtini nesrečno pohodil enega od košarkarjev FMP in si pri tem očitno zvil gleženj.

Z 21 točkami je v dresu FMP izstopal zlati slovenski reprezentant Matic Rebec. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Krka brez moči tudi proti Ciboni

Po porazu Krke proti Ciboni je več ali manj jasno, da bosta v zadnjih šestih krogih lige ABA o obstanku odločala le dva kluba - novomeški in Mornar iz Bara. Za Krko je bil to 16. poraz v sezoni oziroma šesti na zadnjih sedmih tekmah. V tem času je premagala le Mornar. Cibona, ki je slavila že v Novem mestu, ji je ušla na tri zmage, pri šestih pa je ostal FMP.

Zasedba trenerja Gašperja Okorna ni bila zrela za zmago. V prvem polčasu je ravnotežje držala do 15. minute oziroma rezultata 29:29, nato na odmor odšla s 14 točkami zaostanka, v nadaljevanju pa se je približala na 50:46, nakar so domači naredili delni rezultat 19:6 in rešili vprašanje zmagovalca.

Goncalo Ramos Foto: Cibona/Marin Susic

Nedelja, 11. februar:

