"Počutim se odlično. Veselim se naslednje sezone, saj je zagotovo želja vseh, da pokažemo še večjo zagretost in dosežemo še več uspehov. Obenem upam, da bodo tudi navijači z veseljem prihajali v Stožice, tako kot je bilo to v drugi polovici minule sezone," je ob podaljšanju pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Žiga Daneu, ki ima košarko v genih.

Mladi košarkar izhaja iz priznane košarkarske družine, njegov oče je Jaka Daneu, dedek pa legendarni Ivo Daneu.

Daneu je v minuli sezoni zaigral na 19 tekmah regionalne lige Aba in devetih tekmah evropskega pokala. V slednjem je na parketu v povprečju preživel malo manj kot devet minut in dosegal 1,4 točke ter 1,1 skoka, na regionalni sceni pa je dosegal 1,0 točke in 1,2 skoka na tekmo v 6,6 minutah igre. Na slovenskem superpokalu v Laškem je lanskega septembra ob popolnem metu iz igre (5/5 za dve, 2/2 za tri) dosegel 16 točk in zbral tri skoke.

Dres zmajev je nosil tudi v končnici državnega prvenstva, kjer je dobil več priložnosti za igro - v četrtfinalu proti GGD Šenčurju je v povprečju dosegal 11,5 točke ter 6,0 skoka na tekmo, v polfinalu proti Podčetrtku je dosegal 6,0 točke, v finalu proti Krki pa 2,5 točke na tekmo. V sezoni 2024/25 je z ljubljanskim klubom osvojil vse tri državne lovorike.

Z dobrimi igrami si je prislužil vabilo v slovensko moško člansko reprezentanco, za katero je v kvalifikacijah za letošnjo evropsko prvenstvo zaigral na štirih uradnih tekmah.

