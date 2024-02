Cedevita Olimpija mukoma do zmage, visok poraz Krke

V 19. krogu lige ABA je Krka visoko 72:97 izgubila z ekipo SC Derby, ki jo vodi Dejan Jakara in je v prejšnjem krogu na kolena spravila že Cedevito Olimpijo. Ta je v soboto s 74:65 premagala Borac. Karlo Matković je na svoji zadnji tekmi za ljubljansko ekipo dal 19 točk in imel še devet skokov. Presenetljivo sta izgubili vodilni ekipi. Crvena zvezda je pokleknila pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj (62:84), Partizan pa je na domačem parketu pred sedem tisoč gledalci klonil proti Splitu 67:74.

Košarkarji Krke so po pomembni zmagi v prejšnjem krogu proti neposrednemu tekmecu za obstanek v ligi Aba Mornarju v 19. krogu doživeli nov poraz. To je njihov petnajsti, kar pomeni, da si z ekipo iz Bara delijo zadnje mesto, ob tem, da imajo boljši medsebojni izkupiček.

Varovanci Gašperja Okorna so bili proti zasedbi slovenskega trenerja Dejana Jakare brez možnosti za uspeh. Že v štartu so zaostali 9:24 in nato neuspešno lovili priključek. Studentski centar je bil do konca prepričljivo boljši. Novomeščane je nadigral v večini elementih košarkarske igre, predvsem je bil bolj motiviran, povezan in natančen v zaključkih. Iz povprečja Krke sta izstopala Miha Cerkvenik z 18 točkami ter Miha Škedelj z metom 4:5 za tri točke (12 točk).

Beograjska kluba sta plačala davek napornega ritma

Košarkarji Crvene zvezde Foto: Guliverimage Budućnost, ki jo vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, je vpisala 14. zmago, Split pa je šele pri devetih uspehih.

Kljub porazu Crvena zvezda ostaja na vrhu razpredelnice z izkupičkom 16-3, druga je zdaj Budućnost, tretje mesto pa si s 13-6 delita Cedevita Olimpija in Partizan.

Beograjska kluba sta plačala davek napornega ritma tekem v evroligi. Oba sta imela katastrofalni strelski večer; rdeče-beli so zadeli tri trojke iz 24 poskusov, črno-beli pa so za tri točke metali zgolj 13-odstotno (4:31).

Matković se je poslovil z zmago

Karlo Matković je dal na svoji zadnji tekmi za Cedevito Olimpijo 19 točk in imel še devet skokov. Foto: Borac/Duško Radišić Prvo četrtino dvoboja med Cedevito Olimpijo in Borcem je z 21:16 dobila ljubljanska ekipa, Karlo Matković je na svoji zadnji tekmi za ekipo iz Stožic dal že sedem točk. Precej slabše z veliko napakami so igrali v drugi četrtini, na glavni odmor sta ekipi tako odšli z rezultatom 32:39. Jaka Blažič je imel že 12 točk. Tudi po tretji četrtini si Ljubljančani niso priigrali varne prednosti (48:52).

Dve minuti pred koncem tekme se je Borac približal na 63:65 (če ne bi za tri metali samo 24-odstotno, bi morda res naredili preobrat), končnico pa je vendarle bolje odigrala gostujoča ekipa. Za zmago Cedevite Olimpije sta zaslužna predvsem Matković z 19 točkami in devetimi skoki ter Blažič z 18 točkami (štiri trojke iz petih metov). V drugem polčasu je dvomestno število točk dosegel še Justin Cobbs (11).

"Z energijo smo izvlekli zmago. Sladko za konec," je po svoji zadnji tekmi povedal Matković. "Vesel sem te sezone. Cedeviti Olimpiji želim vso srečo v nadaljevanju. Veselim se tega, kar me čaka."

Cedevita Olimpija se je s 13. zmago na 19 tekmah utrdila pri vrhu razpredelnice. Do konca rednega dela jo čaka še sedem tekem.

