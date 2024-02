Iz Ljubljane z vstopnico v svet Luke Dončića

Cedevita Olimpija se je v skladu s predstavami celotne evropske sezone v sredo poslovila od evropskih tekem v Stožicah in jo pred koncem sezone v Eurocupu čaka le še gostovanje v Parizu prihodnji teden. Ljubljanska zasedba, ki je v preteklem tednu sicer prekinila niz 20 zaporednih evropskih porazov, bo tako kmalu potegnila črto pod klavrno evropsko sezono, ki jo bodo v Ljubljani verjetno skušali čim prej pozabiti. A še bolj kot poraz ljubitelje Cedevite Olimpije s skrbmi navdaja odhod enega najbolj pomembnih členov ekipe Karla Matkovića, ki je odigral svojo zadnjo domačo tekmo v dresu Cedevite Olimpije. V soboto bo z ekipo v ligi ABA še gostoval pri Borcu v Čačku, zatem pa bo v nedeljo že sedel na letalo in poletel proti New Orleansu.

"Po vsaki evropski tekmi v tej sezoni govorimo isto, kajne? Žal mi je, da se je evropska sezona na domačem parketu končala kot se je in kako je vse skupaj izgledalo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili z mano in ki so me podpirali, ekipi pa želim vse najboljše v nadaljevanju sezone. Zdaj nas čaka še gostovanje v Čačku, potem pa v nedeljo odhajam v ZDA," je po srečanju dejal Matković, ki je v tej sezoni v Eurocupu dosegal 14,8 točke in 6,4 skoka na tekmo.

Darilo ob slovesu. Foto: www.alesfevzer.com

S Cedevito Olimpijo je pogodbo sklenil poleti leta 2022. Ta je aprila 2019 že podpisal profesionalno pogodbo s takratno zagrebško Cedevito, nato pa kot posojen igralec nastopal za Beograd in Mego. Zatem je sklenil prvo pogodbo s Cedevito Olimpijo. Matkovića so na naboru leta 2022 kot 52. po vrsti izbrali New Orleans Pelicans, ki bodo po novem dom 208 centimetrov visokega košarkarja rojenega v Livnu v Bosni in Hercegovini.

"V tem času v Ljubljani sem se naučil ogromno, dobil sem veliko izkušenj, spoznal veliko soigralcev. Za mano je dobra individualna sezona, v kateri mislim, da sem dobro napredoval. Imel sem veliko prostora in mislim, da sem v teh dveh letih pokazal, kdo sem in kaj sem. S prihodom Klemna Prepeliča je v ekipo prišla dodatna energija, odprl mi je še dodatna vrata. Sam sem dobro izkoristil ponujeno priložnost, izkoristil višjo minutažo in sem tako lahko pomagal ekipi najbolje kot sem lahko," je o svojih predstavah povedal Matković, nato pa nekaj besed namenil tudi novemu poglavju v košarkarski zgodbi.

Matković je v Eurocupu dosegal po 14,8 točke na tekmo, v ligi ABA pa 15,4 točke na obračun. Foto: www.alesfevzer.com

"Veselim se tega novega izziva. Tam bom videl kako in kaj, počutim se kot na začetku moje košarkarske poti. Kar se tiče lige NBA, verjamem, da bom tam še napredoval, da bom v dobrih rokah. V razvojni G-ligi bom do aprila, potem pa bom imel čas do oktobra, da se razvijam skupaj z ekipo. Na ta način bom imel veliko več časa, kot če bi se tja selil poleti. Res se veselim in da naredim še korak naprej. Mislim, da so sanje vsakega košarkarja, da zaigra v ligi NBA. To je uresničitev otroških sanj, tako da ob ponujeni priložnosti nisem potreboval veliko razmišljati," je še pristavil 22-letni košarkar.

Martić: Uprava išče rešitev

Ta je bil v tej sezoni eden od boljših členov sicer pogosto neprepričljive in skromne ljubljanske zasedbe. O doprinosu Matkovića je po porazu z London Lions spregovoril tudi trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. "Karlo je po mojem mnenju prvi center lige ABA, v Eurocupu pa je sigurno med tremi najboljšimi centri. Njegov odhod se nam bo sigurno poznal. Dejstvo pa je, da že od trenutka, ko smo izvedeli, da bo Karlo odšel, to vplivalo na ostale igralce. Tisti, ki mislijo, da to ne vpliva na ekipo, se motijo. V zadnjih 14 dneh smo se ukvarjali tudi s tem, a situacija je takšna, kakršna je, na njo nimamo vpliva, temu se moramo prilagoditi," je bil jasen Martić.

Zoran Martić je s Cedevito Olimpijo v vseh tekmovanjih zabeležil še drugi zaporedni poraz. Foto: www.alesfevzer.com

Ob odhodu občasnega reprezentanta hrvaške izbrane vrste bo pod košema v igri Cedevite Olimpije zevala velika luknja, za katero pa upajo, da jo bodo v Stožicah kmalu zakrpali. Kot morebitno okrepitev, se je v zadnjih dneh vse glasneje omenjalo nekdanjega zmaja Alena Omića. "Uprava išče rešitev, s tem, da smo omejeni s proračunom, od katerega uprava ne bo odstopila, hkrati pa smo omejeni tudi s ponudbo košarkarjev, ki so trenutno na trgu. Poleg tega pa smo tukaj omejeni tudi z nekaterimi pravili Košarkarske zveze Slovenije glede licenciranja igralcev. Situacija ni enostavno, bazen igralcev res ni velik," je še pristavil strateg zmajev, ki se je v začetku letošnjega koledarskega leta usedel na klop zmajev.

V tem času je ljubljanski klub igral tako kot skozi celotno sezono po principu toplo-hladno, s tem, da je bilo "hladnih" vložkov veliko (pre)več. Na osmih tekmah v ligi ABA in v evropskem pokalu so od začetka januarja zmaji na osmih tekmah zmagali trikrat. V jadranski ligi so ustavili Crveno zvezdo in Igokeo, v Eurocupu pa so za edino zmago v sezoni premagali Hamburg. Praznih rok pa je so Martićevi varovanci ostali proti Splitu in SC Derbyju v ligi ABA ter v evropskem pokalu proti Wolvesom, Venezii in zdaj še londonskim Lionsom.

"Naš glavni problem je, da nimamo ali koncentracije ali pa tudi telesne pripravljenosti, da bi nekatere stvari, ki smo jih na tej tekmi prikazali v prvih 20 minutah tako v obrambi, skoku in kontroli igre, zdržati skozi celotno srečanje. Ko se nam zalomi, znajo to bolj kvalitetne ekipe kaznovati. Ko je pritisk, nam enostavno preveč pade koncentracija. Problem je, ker ne naredimo eno, dve napaki, temveč pademo v serijo slabih odločitev, sproži se kot plaz. To je rak-rana naše igre tekom cele sezone," je še izpostavil Martić, ki ga naslednje srečanje z Olimpijo čaka v soboto (19.00) na gostovanju pri Borcu.

