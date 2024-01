Cedevita Olimpija in krilni center vsak svojo pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in malijski košarkar Amadou Sow, ki ga čaka operacija kolena, sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, so sporočili iz kluba.

Amadou Sow si je sredi decembra v Badaloni strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu, tako da je sezona zanj končana. Kot so sporočili iz kluba, je že zapustil Ljubljano in se odpravil v Združene države Amerike, kjer bo opravil operacijo poškodovanega kolena in rehabilitacijo po operaciji.

Krilni center se je članski zasedbi Cedevite Olimpije pridružil letošnje poletje. V BKT EuroCupu je zaigral na 11 tekmah, od tega jih je osem začel v prvi peterki. V povprečju je na parketu preživel dobrih 23 minut na tekmo, dosegal pa 7,5 točke in 5,4 skoka na obračun. V AdmiralBet Ligi ABA je prav tako zaigral na 11 tekmah, v 20,4 minute, ki jih je preživel na parketu, pa dosegal 7,6 točke in 4,5 skoka na obračun.