Cedevita Olimpija po skoraj letu končala črn evropski niz

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. krogu EuroCupa prišli do prve zmage v sezoni v tem tekmovanju. Na gostovanju v Hamburgu so Veolia Towers premagali s kar 114:83 in s tem po skoraj letu dni končali niz 20 evropskih porazov, ki se je vlekel še iz lanskega tekmovalnega obdobja.

Ljubljanski klub je prišel do prve zmage v BKT EuroCupa po 1. februarju lani, zmaji so tako po 20. zaporednih porazih v tekmovanju le končali negativno serijo. To jim je uspelo na gostovanju v Hamburgu, kjer so vodili skoraj celotno srečanje, odločilen korak k zmagi pa naredili ob koncu tretje četrtine, ko so povedli za 21. Prednost so v zadnjem delu le še višali, tudi na +35 (110:75), na koncu pa zmagali s 114:83.

Ljubljančani so koncu zabeležili celo tretji najboljši točkovni izkupiček sezone v evropskem pokalu – 120 točk sta dosegla Cluj po podaljšku in Pariz, 118 pa jih je zbral Hapoel – ter svojega najvišjega v sezoni v vseh tekmovanjih. Izboljšali so 106 točk iz zadnje tekme v ligi Aba proti Igokeji.

Jaka Blažič je dosegel 24 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Prvo ime Cedevite Olimpije, ki v Nemčiji ni mogla računati na Jako Klobučarja, ki si je na sobotni tekmi z Igokeo nesrečno zlomil prst na desni roki, je bil Jaka Blažič s 24 točkami (met 10:16, indeks 31), Justin Cobbs je dodal 16 točk in osem podaj (indeks 26), DJ Stewart 15, Karlo Matković in Zoran Dragić sta jih dodala po 12. Klobučarja prvi kontrolni pregled z rentgenom čaka v začetku februarja, drugi pa približno deset dni kasneje.

Zmaji bodo prihodnjo sredo igrali zadnjo domačo tekmo EuroCupa v tej sezoni. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija bo zadnjo domačo tekmo EuroCupa igrala prihodnjo sredo ob 18.30, ko bo gostila London Lions, 7. februarja pa bodo za konec sezone gostovali pri Parizu.

