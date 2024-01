Porazi v Evropi, stotica Cedevite Olimpije v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah nadigrali Igokeo s 106:74 in tako pred svojimi navijači vsaj malo popravili vtis, potem ko v EuroCupu že leto dni niso zmagali. V ligi ABA pa je to 12. zmaga (pet porazov). Prvi strelec je bil Gregor Glas (19 točk). Za uvod v 17. krog lige ABA je v petek Krka v Zadru izgubila s 53:70. To je bil že osmi poraz Novomeščanov na zadnjih devetih srečanjih.

Rok Radović Foto: www.alesfevzer.com Za visoko zmago Cedevite Olimpije nad bosansko Igokeo (106:74) je bil morda ključnega pomena velik doprinos slovenskih košarkarjev, ki so dobili precej več minut kot pod prejšnjim trenerjem. Gregor Glas je bil z 19 točkami najboljši strelec ljubljanske ekipe, pa je bil na parketu samo 16 minut. Zoran Dragić, ki se je po menjavi trenerja vrnil v ekipo, je dal 16 točk, 11 Jaka Blažič, več minut sta dobila tudi Luka Ščuka (devet točk) in Rok Radović (pet točk). Kot na večini zadnjih tekem pa je izstopal hrvaški center Karlo Matković, ki je tekmo končal s 17 točkami in sedmimi skoki. Veliko se govori, da lahko dobi priložnost tudi v ligi NBA.

Tako je Olimpija dosegla svojo drugo najvišjo zmago v sezoni – višje je premagala le Triglav v pokalu Spar (+ 51) – ter dosegla najvišje število točk v vseh tekmovanjih.

Karlo Matković Foto: www.alesfevzer.com "Držali smo se tega, kar smo se dogovorili pred tekmo. In tako smo dirigirali potek tekme. Tudi v drugem polčasu nismo padli, kar je zelo pozitivno. Še bolj smo bili agresivni. Zelo pozitiven rezultat. Malo preveč je bilo samo izgubljenih žog. Tudi to bomo izboljšali," je v prvi izjavi po zmagi povedal Glas. Izgubili so 11 žog, a iz igre metali kar 60-odstotno. "Dober dan pri metu. Naj bo čim več takšnih."

Za Ljubljančane je to dvanajsta zmaga v ligi ABA, ki jih ohranja med prvimi štirimi ekipami na lestvici, Igokea pa je doživela peti poraz na zadnjih šestih tekmah.

Še slaba novica s tekme: prst na desni roki si je zlomil Jaka Klobučar.

Slab met Krke in zato poraz v Zadru

Krka je bila ob zelo slabem metu nemočna v Zadru. Foto: Zadar / Zvonko Kučelin Zadar je dobil že prvo medsebojno tekmo v tej sezoni, ko je v Novem mestu slavil z 88:75. Novomeška zasedba tako ostaja pri vsega treh zmagah in je s 14 porazi pri dnu lestvice. Zadar je na poti do devete zmage sezone prednost povečeval iz četrtine v četrtino. Možnosti za preobrat Krke ni bilo. Za končni izid 70:53 sta dala Karlo Žganec in Lovro Mazalin po 16 točk, 11 točk je dal Slovenec v vrstah dalmatinske ekipe Petar Vujačić. Pri Novomeščanih, ki so iz igre metali samo 37-odstotno (Zadar 51-odstotno), sta bila dvomestna samo Miha Cerkvenik (14 točk) in Marko Radovanović (14). Krkaši tako niso izkoristili dveh ključnih odsotnosti pri Zadru, prvega strelca lige Aba Luke Božića (povprečje 22,4 točke) ter stalnega člana začetne peterke Marka Ramljaka.

