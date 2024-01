"Zagotovo je to težka sredina za delo, a zame v tem trenutku najbolj perspektivna in pravilna," o svojem delu in odločitvi o selitvi na klop Budućnosti razlaga Andrej Žakelj, ki je v sredini lanskega novembra prevzel dirigentsko palico črnogorskega velikana in stopil v velike čevlje. Največje v svoji karieri do zdaj.

Slaba dva meseca minevata, odkar je slovenski trener Andrej Žakelj na trenutke že zelo udoben trenerski stolček podgoriškega Studentskega centra zamenjal za vroči stol Budućnosti. Kluba z najvišjimi ambicijami, ki vedno stremi le k najvišjim ciljem, kar je v zadnjih tednih na svoji koži spoznal tudi slovenski strateg, ki je ekspresno skočil v vodo in po nekaj težkih začetnih zaveslajih zdaj vse bolj trdno ekipo drži nad gladino tako v ligi ABA kot v Eurocupu, kjer se črnogorska ekipa še naprej bori za preboj v končnico.

Kot glavni trener se je Žakelj prvič znašel v položaju, ko mora ekipo voditi v dveh tekmovanjih – ligi ABA in Eurocupu, kar je ogromen preskok v njegovi karieri. "Po teh dveh mesecih, odkar sem tukaj, lahko iskreno rečem, da je bilo časa za vpeljevanje nekih novih idej res malo. Mi več kot dva dneva zapored nismo imeli in to je velik problem, sploh ker sem navajen procesa velike količine treniranja in piljenja stvari, svojih idej, sistema. Na žalost je trenutno stanje takšno, kot je, igramo dve tekmovanji z veliko potovanji, tako da sem se moral tudi sam temu malce prilagoditi. Potreboval sem nekaj časa, a mislim, da smo se po mojem prihodu dobro odzvali in potem zapadli v nek krč, živčnost," je po zmagi nad Krko v ligi ABA v Novem mestu pripovedoval Žakelj, ki je z ekipo v zadnjem času ujel pravi ritem.

Budućnost je v nedeljo slavila na gostovanju pri Krki v Novem mestu. Foto: Drago Perko/KK Krka

"To je bila naša četrta zaporedna zmaga in mislim, da smo zadnji dve tekmi odigrali na visoki ravni. Pokazali smo, da lahko igramo, a pomanjkanje treninga je res velika težava. S temi potovanji je potem počitek pomembnejši kot trening, a tako pač je, nima se smisla pritoževati, položaj je takšen, moramo izvleči maksimum in se poskušati uvrstiti v končnico Eurocupa in v ligi ABA poseči čim višje," je jasen 45-letni slovenski strateg.

Ob ponudbi je malce okleval

Pred prihodom v Budućnost je dve sezoni preživel pri Studentskemu centru, ki je v tem času postal stabilen ABA-ligaš, ob tem je črnogorski klub letos na začetku sezone šokiral javnost, potem ko je v superpokalu lige ABA na kolena spravil FMP, Budućnost in Partizan ter se veselil lovorike. Uspešno vodenje je na vrata slovenskega trenerja hitro pripeljalo snubce, novembra je po nizu slabih rezultatov s klopi Budućnosti odšel Petar Mijović, vodstvo pa je zamenjavo našlo v Žaklju.

"Iskreno ob ponudbi Budućnosti nisem bil takoj za. Tukaj moram biti iskren, ker zapustiti nek večletni projekt in oditi na vroči stol druge ekipe sredi sezone, za nameček še k moštvu, kjer nisem jaz selekcioniral in ki je bil v slabem rezultatskem stanju, ni preprosto in sem malce okleval. Pustiti vse, kar sem do takrat gradil, in potem oditi v neznano ni bilo lahko. A po pogovoru z vodilnimi pri Budućnosti z obljubami in podporo uprave sem to sprejel in tudi zame je to velika priložnost, da skušam stopiti korak višje in da tudi sam vidim, ali sem iz pravega testa," je svojo odločitev pojasnil Žakelj, ki se je ob spremembi v svoji trenerski karieri znašel pred številnimi zahtevnimi izzivi.

Na klopi Studentskega centra je spisal uspešno zgodbo. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

"Vsakemu trenerju, ki pride nekam sredi sezone, ni lahko, še posebej če to ni ekipa, sestavljena po njegovih željah. Ko sem prišel v klub, sem dal pogoj, da poskušamo določene stvari malce resetirati in ekipo osvežiti, tako da smo dva igralca že umaknili, pripeljali tri nove malce drugačnega profila, ki ustrezajo mojemu načinu dela in viziji. Kot sem že rekel, nobenega kluba ni preprosto prevzeti sredi sezone, še najmanj pa Budućnost, a upam, da nam te zadnje predstave, sploh tista proti Bourgu, kjer smo po mojem odigrali najboljšo tekmo sezone, dajo zalet za naprej, da se bodo igralci malce sprostili in pridobili nekaj samozavesti," je dejal Žakelj.

Med drugim se je ekipi v tem času pridružil tudi nekdanji član Cedevite Olimpije Yogi Ferrell, ki pa proti Krki zaradi bolezni ni igral. "Yogi je bil moja želja, imeli smo srečo, da je bil v pravem trenutku prost košarkar. Vse skupaj se je zgodilo zelo hitro. Dobili smo klic, ali me zanima, kolikor vem, je imel možnosti tudi s Partizanom, na koncu pa se je vse obrnilo v našo korist. Tudi on potrebuje malce časa, navajen je na drugačen slog igre, a vsekakor gre za kakovostnega košarkarja," je z organizatorjem igre zadovoljen Žakelj.

Yogi Ferrell je konec novembra okrepil Budućnost. Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović

Kaj pa cilji?

Budućnost je trenutno s šestimi zmagami in osmimi porazi sedma ekipa skupine B Eurocupa in bo do konca rednega dela bila hud boj za uvrstitev v končnico, v ligi ABA je z razmerjem 11-5 med najboljšimi ekipami tekmovanja. V zadnjem obdobju je nanizala štiri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. "V Eurocupu nas čaka napet boj za končnico, štiri ekipe se borimo za dve mesti, tako da je vsaka naslednja tekma za nas odločilna. Klub je imel v prvem delu le dve zmagi, v tem drugem delu gre na bolje, imamo še nekaj tekem, tako da je mogoče še vse. Evropski pokal je trenutno naša prioriteta, želimo si v play-off in morda tam presenetiti še koga. A do tja je še daleč. Kar zadeva regionalno ligo, sta Crvena zvezda in Partizan kluba, s katerima se težko kdo primerja, še posebej ko so sveži in osredotočeni. Vsi vemo, kako igrajo. Naš edini cilj je priti čim višje, v končnici pa potem morda lahko še koga presenetimo," je prepričan Žakelj.

Dirigentsko palico predal v roke Jakari

Ta je trenutno eden od štirih slovenskih trenerjev, ki poveljujejo ABA-ligašem. Poleg Gašperja Okorna na klopi Krke in Zorana Martića pri Cedeviti Olimpiji je namreč Žakelj po odhodu iz Studentskega centra dirigentsko palico prepustil Dejanu Jakari, ki je pred tem do konca lanske sezone uspešno vodil Helios Suns. "V vodstvu so se po mojem odhodu v iskanju zamenjave obrnili tudi name in moje mnenje. Zgodba z Budućnostjo se je odvila tako hitro, da so imeli Jakaro v mislih že sami, mene pa so potem samo vprašali za mnenje. Zato upam, da imam tudi jaz kaj pri tem, da je dobil to službo (smeh, op. p. ). Dejan si je to zaslužil z dobrim večletnim delom v Domžalah. Liga ABA je zanj korak naprej, tako kot sem imel jaz priložnost pred tremi leti, upam, da jo bo zdaj tudi on izkoristil. Ima podporo kluba, sva v stiku in se tudi vidiva, kolikor je to mogoče. Z nekaj nasveti sem mu skušal pomagati. Je dober, perspektiven trener, predvsem pa delaven, kar je zelo pomembno. Verjamem, da mu bo uspelo," je za svojega trenerskega kolega vesel 45-letni Postojnčan, ki ob tem verjame tudi v svoje uspešno nadaljevanje poti v Podgorici.

Žakelj in Jakara Foto: www.alesfevzer.com

"Budućnost je zelo dobro organiziran klub, imamo izjemno medijsko in tudi logistično podporo v Črni gori. To je klub s tradicijo, vse je na najvišji ravni in gotovo je pomembna stopnička na moji poti. Pritisk je v takšnem klubu prisoten ves čas. Tukaj ni govora le o rezultatih, to je pač Budućnost, klub s tradicijo, ljudje so zahtevni. Na čelu Budućnosti ni bilo še nikomur lahko, tudi meni ni, to je povsem drugačna zgodba od Studentskega centra, kjer imaš veliko miru, ogromno treninga, mlade igralce, na katere lahko pritiskaš po svoje … Tukaj je vse drugače, pristop je drugačen. Zagotovo je to težka sredina za delo, a zame v tem trenutku najbolj perspektivna in pravilna," je še sklenil Žakelj.

Preberite še: