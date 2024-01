Uradno: center slovenskih prvakov v ligo NBA

Karlo Matković, 208 centimetrov visoki center, v začetku februarja odhaja v ligo NBA, so sporočili iz kluba. Matkovića, ki je eden najboljših posameznikov Cedevite Olimpije v obeh tekmovanjih, so leta 2022 na naboru lige NBA kot 52. po vrsti izbrali New Orleans Pelicans.

V začetku februarja se bo od članske zasedbe Cedevite Olimpije poslovil Karlo Matković. Preselil se bo v ligo NBA, že leta 2022 pa so Matkovića na naboru kot 52. po vrsti izbrali New Orleans Pelicans. Karlo je otrok košarkarske družine Cedevite, saj je v sezoni 2018/19 v dresu takratne zagrebške Cedevite napravil prve profesionalne korake, aprila 2019 pa nato s klubom podpisal tudi svojo prvo profesionalno pogodbo. Septembra 2019, po nastanku Cedevite Olimpije, so ga sprva posodili v OKK Beograd, kjer je preživel eno sezono, nato pa se je v sezonah 2020/21 in 2021/22 razvijal v beograjski Megi.

V sezoni 2023/24 je Karlo za zdaj zaigral na 14 tekmah EuroCupa in 15 tekmah lige ABA. V evropskem pokalu v povprečju dosega 14,4 točke, 6,3 skoka, 1,9 blokade in 1,1 asistence na tekmo, v regionalni ligi pa 15,4 točke, 6,9 skoka in 2,8 blokade na obračun. V tekmovalni sezoni 2022/23 je v ligi ABA zaigral na 24 tekmah, v EuroCupu pa je na parket stopil na desetih preizkušnjah. Na evropski sceni je v povprečju dosegal 9,3 točke in 5,2 skoka, v regionalni ligi pa 8,9 točke in 3,5 skoka na tekmo. Matković bo v ZDA odpotoval po tekmi z Borcem v Čačku, ki bo 3. februarja, so še sporočili iz kluba.

"Njegov odhod je dokaz, da se s trdim in dolgoročnim delom lahko pride daleč," je poudaril Užbinec. Foto: www.alesfevzer.com

"Že leta 2022, ko je bil izbran na naboru lige NBA, smo vedeli, da bo prišel dan, ko nas bo Karlo zapustil, zato imamo ob njegovem odhodu, ki prihaja v začetku februarja, vsi v klubu mešane občutke. Karlo se nam je, takrat še v zagrebški Cedeviti, pridružil pred osmimi leti in v vseh teh sezonah smo z navdušenjem spremljali njegov razvoj, ne le v Zagrebu in Ljubljani, temveč tudi v Beogradu, kjer se je nekaj časa kalil kot posojeni igralec. Ponosni smo, da se je v aktualni sezoni razvil v pravega nosilca naše igre, ki je dominanten ne le v regionalni ligi, temveč tudi v Evropskem pokalu. Njegov odhod je dokaz, da se s trdim in dolgoročnim delom lahko pride daleč. Zavedamo se, da izgubljamo enega izmed najpomembnejših členov našega moštva, hkrati pa smo izredno srečni zanj in za njegovo družino. Karla bomo neizmerno pogrešali, obenem pa ga bomo spremljali v nadaljevanju kariere, želimo pa mu vso srečo na nadaljnji športni poti," je ob naznanitvi odhoda Karla Matkovića iz Ljubljane v Združene države Amerike povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

