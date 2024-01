Blažič in Matković blestela, slovo vseeno žalostno

Na 17. tekmi evropskega pokala je Cedevita Olimpija doživela še 16. poraz. Slovo od domačih navijačev za to evropsko sezono ni bilo tako, kot so si ga želeli. London Lions so bili boljši z 92:85. Napak je bilo preveč, čeprav sta Jaka Blažič (28 točk) in Karlo Matković (21 točk, osem skokov, pet blokad) blestela.

Cedevita Olimpija se je še uradno poslovila od Karla Matkovića. Foto: www.alesfevzer.com Cedevita Olimpija se je poslovila od domačega parketa v evropski sezoni. Varovanci trenerja Zorana Martića so skušali proti London Lions vknjižiti drugo zmago v sezoni oziroma v zadnjem letu dni. Od stožiškega parketa se je poslovil hrvaški reprezentančni center Karlo Matković, ki se bo naslednji teden preselil v ligo NBA k New Orleans Pelicans.

Proti londonski ekipi, ki se bori za prednost domačega terena v končnici (11 zmag, pet porazov), so Ljubljančani (ena zmaga, 15 porazov) začeli zelo dobro. Z osmimi skoki (pet v napadu) in sedmimi točkami Jake Blažiča so v šesti minuti povedli z 11:3. Po lepi blokadi Karla Matkovića in njegovem še drugem košu na tekmi so nato povedli s 13:5. V zadnjih sekundah prve četrtine je priložnost za igro dobil tudi Aleksander Šaškov in jo upravičil s trojko ob zvoku sirene. Po desetih minutah je Cedevita Olimpija tako vodila z 20:13.

Karlo Matković je bil blizu dvojnemu dvojčku (21 točk, osem skokov). Foto: www.alesfevzer.com V drugi četrtini ni bilo več prave osredotočenosti košarkarjev Cedevite Olimpije v obrambi in Lions so naredili preobrat (izid četrtine 22:13). Met domačih za dve točki je bil samo še 38-odstoten, za tri pa celo samo 14-odstoten (2/14). Izgubili so tudi sedem žog. In na glavni odmor so gostje odšli s prednostjo 35:33. Z 12 točkami je bil najboljši strelec Olimpije Matković (štirje skoki, tri blokade).

Justin Cobbs je zadeval samo v drugem polčasu (13 točk). Foto: www.alesfevzer.com Za znižanje na 38:39 je Blažič na začetku drugega polčasa vendarle prvič zadel tudi za tri točke (v četrtem poizkusu). In nato še dvakrat! Za vodstvo s 46:42. V prvih dveh minutah tretje četrtine je tako dala Cedevita Olimpija toliko točk kot v celotno drugo. Ljubljančani so v 26. minuti tretjič na tekmi prišli do vodstva za sedem točk (51:44) - s četrto kapetanovo trojko. Nato je zadel še peto. A po menjavah in nekaj izgubljenih žogah (skupaj že devet) so Londončani s protinapadi pripravili nov preobrat in po 30 minutah spet vodili (62:63). Izid tretje četrtine je bil 29:28.

Zoran Dragić je dal v 12 minutah na parketu dve točki. Foto: www.alesfevzer.com Do rezultata 79:79 je bila zadnja četrtina izenačena, z borbo za vsak koš. Nato pa ponovno slaba minuta in pol domačih, tako da so gostje z delnim izidom 9:0 prišli do 12. zmage. Za končni izid 92:85 je največ prispeval Matthew Morgan, 26 točk. V dresu Londona sta bila dvomestna še Luke Nelson (19) in Connor Morgan (14). Pri Cedeviti Olimpiji sta izstopala Jaka Blažič (28 točk, šest trojk) in Karlo Matković (21 točk, osem skokov, pet blokad). Dvomesten je bil še Justin Cobbs (13), ki je vse točke dosegel v drugem polčasu. London je za dve točki metal 58-odstotno, Olimpija 46-odstotno, za tri pa 42 oziroma 33-odstotno.

Eurocup, 17. krog:

Torek, 30. januar

Sreda, 31. januar

Lestvici:

