Krka do najbolj pomembne zmage sezone, boleč poraz Olimpije, beograjski derbi Crveni zvezdi

V 18. krogu lige ABA je novomeška Krka v neposrednem sobotnem obračunu za obstanek z 79:72 premagala Mornar. Cedevita Olimpija pa je s še eno črnogorsko ekipo SC Derby izgubila z 78:82, potem ko je ob polčasu vodila s 46:40. Za Ljubljančane je bila usodna tretja četrtina, ko so povsem popustili in dali samo 14 točk. V nedeljo sta se v derbiju kroga udarila beograjska velikana Crvena zvezda in Partizan, po vroči končnici so zmagali košarkarji prve (88:86).

Košarkarji Krke so v ključni tekmi sezone za obstanek v ligi Aba premagali Mornar z 79:72. Pred neposrednim tekmecem imajo zdaj zmago prednosti, hkrati pa so Črnogorce premagali z višjo razliko, kot so izgubili prvo tekmo v Baru. Za Novomeščane je to sicer šele druga zmaga na zadnjih desetih nastopih v regionalnem tekmovanju.

Foto: www.alesfevzer.com Varovanci trenerja Gašperja Okorna so zbrano odigrali prelomne zadnje minute. Po neodločenem izidu 67:67 so pobegnili na 72:67, odločilna koša za zmago pa sta dosegla Miha Cerkvenik in Marko Radovanović. Za prvega je bil to edini koš na tekmi, za Radovanovića pa edina trojka. Jurij Macura je dosegel 18 točk (met 7:13), po trinajst pa so jih dodali Jan Špan (12 podaj), Leon Stergar (devet skokov) in Darko Planinić.

Foto: SC Derby/Aba liga Cedevita Olimpija je želela v Podgorici nadaljevati pozitiven niz po zmagah proti Igokei in Hamburgu v evropskem pokalu. Studentski centar, ki ga vodi slovenski trener Dejan Jakara, je Ljubljančanom zadal tretji poraz na zadnjih petih tekmah v ligi Aba. Olimpija je tri minute in pol pred koncem tekme povedla s 74:68, a so nato domači naredili delni izid 11:0 in v zadnji minuti prišli do prednosti petih točk. Ljubljančani so se hitro približali na točko zaostanka, nato pa prehitro in neorganizirano odigrali zadnjih nekaj napadov. Karlo Matković je zbral 15 točk in 11 skokov. Justin Cobbs je dosegel 13 točk, Jaka Blažič pa deset.

"Mislim, da smo tekmo izgubili že v prvem polčasu, pa čeprav smo še imeli prednost. Takrat smo imeli dvakrat, trikrat priložnost, da jih zlomimo, da si priigramo občutno razliko, a smo jim s svojimi napakami, z neodgovorno igro v napadu dovolili, da so se vrnili v tekmo. V drugem polčasu smo postali nervozni, oni pa so se razigrali in bili na koncu tudi bolj mirni, bolj zbrani," je razplet tekme ocenil trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.

