V Parizu zadnje dejanje

Povsem drugače se sezona odvija za francosko ekipo, ki je izgubila le en obračun od 17. Parižani so edini poraz v rednem delu sezone doživeli 21. novembra lani, ko so na domačem parketu klonili proti Bešiktašu (63:68), takoj v naslednjem kolu nato ugnali Cedevito Olimpijo (93:77), do tega trenutka pa skupno osvojili devet zaporednih zmag.

Kot so sporočili iz kluba, je Cedevita Olimpija, ki je pretekli konec tedna na gostovanju v Čačku premagala Borac in se tako vrnila na zmagovalne tirnice, v Pariz odpotovala brez Jake Klobučarja (zlom prsta) in Vukašina Todorovića (zvin gležnja). Z moštvom pa sta v Pariz odpotovala tudi mladi Filip Horvat in Aleksander Šaškov, ki v ponedeljek zaradi povišane telesne temperature z ekipo ni treniral. Bo pa to prva tekma za zmaje po odhodu Karla Matkovića v ZDA, tako da še večja vloga čaka Shawna Jonesa. "Želimo delati predvsem na sebi in svoji igri, kljub vsemu pa si vsak od nas želi, da sezono zaključimo z zmago. Skušali bomo nadaljevati v ritmu zadnje tekme v Čačku in dati vse od sebe, da ujamemo zmagovalni ritem," je dejal Jones.

Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića bodo skušali v francoski prestolnici doseči drugo zmago v sezoni. "Paris je v tej sezoni pokazal, da ima izredno močno moštvo. Naši tekmeci so zasluženo na prvem mestu v skupini in najboljša ekipa v tekmovanju. Za nas je Paris zelo zahteven nasprotnik. Odhod Karla Matkovića se nam bo poznal predvsem v raketi. Skušali bomo pustiti čim boljši vtis in zaključiti evropsko sezono najbolje, kot se da," je pred odhodom v Francijo povedal ljubljanski strateg Zoran Martić.

Eurocup, 18. krog:

Torek, 6. februar

Sreda, 7. februar

Lestvici:

Preberite še: