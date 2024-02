Poleti so se mu odpovedali, zdaj znova odpira vrata Stožic

Čeprav uradne potrditve s strani slovenskih prvakov še ni, pa je zdaj bolj ali manj jasno, da se Alen Omić po koncu lanske sezone znova vrača v zmajevo gnezdo. Kot poročajo francoski mediji in je uradno potrdil tudi klub, je Omić v ponedeljek dokončno zapustil vrste francoskega ekipe Metropolitans, ki je po 22 tekmah v francoski ligi LNB le pri treh zmagah in je na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, ob tem pa se aktualni francoski podprvak, za katerega je še do lani igral NBA zvezdnik Victor Wembanyama, spopada s številnimi težavami.

Klub so že med sezono zapustili Dee Bost, Grant Sherfield, Josh Carlton, Amar Gegić, Jordan Theodore in zdaj še Omić, na izhodnih vratih pa naj bi bil tudi Matthieu Gauzin, tako da je ogroženo celo nadaljevanje sezone francoskega prvoligaša. Kot uradni razlog za Omićev odhod so pri francoskem klubu navedli "družinske razloge." Čeprav naj bi bil razlog za odhod predvsem ponudba Cedevite Olimpije, pa naj bi pri odločitvi centra veliko vlogo odigrala tudi njegova družina, ki je ob njegovi selitvi v Francijo ostala v Sloveniji, kjer si je v zadnjih letih ustvarila dom.

Alen Omic quitte les Metropolitans 92 pour raison familiale.

Les Mets 92 lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/5d3e1kaLKT — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) February 5, 2024

Omić je bil sicer še v prejšnji sezoni še član Cedevite Olimpije, a so iz najmočnejšega slovenskega kluba pred začetkom nove sezone avgusta sporočili, da nanj ne računajo več. Iz Ljubljane je poleti odšel v kitajsko ekipo Guangxi Weizhuang, nato pa se je od tam v začetku novembra preselil v Francijo, kjer je z ekipo Metropolitans 92 iz Pariza podpisal pogodbo do konca te sezone, a se je tudi to sodelovanje končalo predčasno.

216 centimetrov visoki košarkar bo tako še tretjič v svoji karieri oblekel dres ljubljanskega kluba. Dres slovenskih prvakov je pred lasnko sezono že nosil med letoma 2012 in 2015 ter bil s svojo energijo vselej ljubljenec občinstva. V Ljubljani so po odhodu Karla Matkovića vneto iskali zamenjavo, ki bi zapolnila vrzel pod obema obročema, kot kaže pa so jo zdaj našli v Omiću. Ta je v svoji karieri med drugim igral še za Zlatorog, Gran Canario, Anadolu Efes, Malago, Hapoel Jerusalem, Crveno zvezdo, Budućnost in Olimpio Milano. Omić je nazadnje za francoski klub v povprečju dosegal 15,6 točke in 10,6 skoka na tekmo.

Preberite še: