Brez presenečenja: za pokalno lovoriko Cedevita Olimpija in Krka

V petkovem finalu pokala Spar se bodo za lovoriko pomerili košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Novomeščani so s 85:72 premagali Rogaško, Ljubljančani, ki bodo lovili 23. naslov, pa so bili na koncu uspešnejši od Kansai Helios (95:81). Krka in Olimpija se bosta v finalu pokala srečali po sedmih letih.

Pokal Spar, polfinale

Četrtek, 15. februar:

V prvem članskem polfinalu pokala Spar sta si nasproti stala Krka in Rogaška, ki je v tretji četrtini vodila za +8 (56:48), a so nato Novomeščani stvari začeli postavljati na svoje mesto. Do konca tretjega dela so izničili zaostanek, nato povedli, prednost pa v zadnji četrtini le še višali. Tudi na 16 točk (85:69). Na koncu so zmagali s 85:72.

Jan Špan je v dobrih 26 minutah tekme 19 točkam dodal osem asistenc, Miha Cerkvenik pa k zmagi prispeval 17 točk. Pri Rogaški, ki je lovila prvi finale, so Jordan Session, David Kralj in Njegoš Sikiraš dosegli 16 točk.

V drugem polfinalu presenečenja na koncu ni bilo. Košarkarji Kansai Helios so sicer začeli dobro, v prvem delu druge četrtine narekovali tempo in vodili za pet točk (38:33), nato pa so člani Cedevite Olimpije strnili vrste in do polčasa ušli na +11 (51.40), voz je z 20 točkami vlekel Alen Omić.

Alen Omić je v prvem polčasu dosegel 20 od svojih 22 točk, za dvojni dvojček je dodal še 11 skokov. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Sredi tretje četrtine se je Helios znova povsem približal favoriziranemu tekmecu, zgolj na točko (54:55), a se je Cedevita Olimpija do konca četrtine znova odlepila na dvomestno prednost in vodstvo zadržala do konca (95:81).

Gregor Glas je k zmagi prispeval 28 točk (met iz igre 11:13; trojke 5:7), Omić pa za dvojni dvojček 22 točkam dodal 11 skokov, Malcolm Bernard je ob porazu dosegel 20 točk, Jan Cipot pa 17.

Cedevita Olimpija bo sedemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov, Krka pa ima za seboj osem finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

To bo šesti finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Štirikrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka.

Kaj so povedali? "Namesto da bi vztrajali pri ekipni igri, smo se zatekali k individualnim rešitvam in pri tem pogoreli." Foto: Aleš Fevžer Dragiša Drobnjak, trener Rogaške: "Ko je Krka začela igrati bolj agresivno v obrambi, se temu nismo znali prilagoditi. Namesto da bi vztrajali pri ekipni igri, ki nam je do tedaj prinašala dober rezultat, smo se zatekali k individualnim rešitvam in pri tem pogoreli." Gašper Okorn, trener Krke: "Zavedali smo se, da tekma ne bo lahka, saj smo prišli v Ljubljano po seriji slabih rezultatov. A v odločilnih trenutkih so fantje pokazali željo in borbenost. Rogaško smo premagali, ker smo si to zelo želeli in to je tudi edina pot za nastop v finalu." Zoran Martić, trener Cedevite Olimpije: "Z igralci, ki jih imamo na voljo, smo želeli odigrati čim bolj racionalno in pametno. Na nek način nam je to tekom večjega dela srečanja uspelo. Držali smo visok ritem in na koncu zasluženo zmagali." Damjan Novaković, trener Kansai Helios: "V prvem polčasu so Omiću dovolili preveč skokov v napadu, hkrati pa smo v zadnji minuti in pol prvega dela dobili delni izid, ki nas je preganjal ves drugi polčas. Poskusili smo z vsemi možnimi variantami, vendar je bila razlika v kakovosti prevelika, da bi lahko upali na kaj več."



Vsi zaključki pokalnih tekmovanj na Kodeljevem

Prvič do zdaj zaključki vseh pokalnih tekmovanj potekajo v isti dvorani. Poleg članskih polfinalov sta bili na Kodeljevem še tekmi za tretje mesto v mini pokalu za dekleta in mini pokalu Spar. Bronastih kolajn so se razveselile košarkarice Ježice ter košarkarji Janč. Ježičanke so bile bolje od Konjičank, mladi igralci Janč pa so v ljubljanskem derbiju ugnali Šentvidčane.

V petek sledijo finali, ob 12. uri se bodo predstavila dekleta Cinkarne Celje in Vipave, ob 14.30 pa fantje ECE Triglava in Maribora. Popoldan sledita članska finala. Najprej Akson Ilirije in Cinkarne Celje (17.30), nato pa ob 20.30 še zmagovalca današnjih polfinalov.

