Po preobratu in tesni končnici lovorika Cedeviti Olimpiji

Cedevita Olimpija je v finalu košarkarskega pokala Spar po preobratu in tesni končnici s 87:86 premagala Krko in osvojila 23. pokalni naslov. Novomeščani so odigrali zelo dober prvi polčas in ga dobili z 51:45. Trojke so metali 50-odstotno. Jan Špan, nekdanji član ljubljanske ekipe, je dal 19 točk. A prvih pet minut drugega polčasa je bil za Krko slab in Olimpija je prvič povedla, po 30 minutah pa je bilo na semaforju 70:67 za Ljubljančane. Zadnja četrtina je bila izenačena, Špan je v zadnji minuti izgubil žogo v ključnem napadu in zmaga je bila Olimpijina.

Pred finalom slaba novica za Olimpijo in reprezentanco

Pred finalom so iz Cedevite Olimpije sporočili, da poškodba mladega upa Luke Ščuke ni bila nedolžna, kot je sprva kazalo. Podrobnejši pregled je namreč razkril zlom roke, zaradi katerega bo s parketa odsoten vsaj pet tednov. Ščuka je bil sicer uvrščen tudi na seznam slovenske reprezentance za prihajajoči cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025, na katerem ima Aleksander Sekulić 13 košarkarjev.

Jan Špan je bil neustavljiv v prvem polčasu, v tretji četrtini se je začel preobrat. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Za Ljubljančane je to drugi naslov v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in deseta zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021. Krka ostaja pri štirih pokalnih naslovih; nazadnje je slavila 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. To je bil šesti finale pokala Spar med glavnima rivaloma slovenske košarke, prvi poletu 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Petkrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka.

Gregor Glas Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com "Izredno težek teden za nas, to je bila naša četrta tekma v sedmih dneh in to z osmimi igralci. Od 18 registriranih igralcev to sezono nam jih je na tem turnirju manjkalo 10. Vsi so izmučeni in so si res priborili zmago," je v prvi izjavi dejal trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. Strinjal se je Gregor Glas: "Bili smo zelo utrujeni že s polfinalne tekme. Izčrpala nas je do konca in to se je videlo v prvem polčasu in zato smo tudi zaostajali. Ob polčasu je bilo nekaj vroče krvi, a smo stopili skupaj. Šli smo do konca na vse ali nič. Igrali smo bolj agresivno, bolj povezano in uspel nam je ta preobrat."

Cinkarna Celje šestič zapored najboljša v pokalu Slovenije

ŽKK Cinkarna Celje Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Košarkarice Cinkarne Celje so šestič zapored postale zmagovalke pokala Slovenije, Akson Ilirijo so premagale z 89:32. Celjanke so dosegle najvišjo zmago v finalih pokala - presegle so 48 točk razlike iz 1997 med Ježico in Mibex Ilirijo, hkrati pa so Ljubljančanke postavile neslavni rekord po najnižjem številu doseženih točk v finalih pokala. Pred tem ga je držal Ingrad Celje, ki je leta 2000 proti Ježici zbral 38 točk.

Pokal Spar, finale

Petek, 16. februar: