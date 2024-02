Okorn jasen: To je enostavno preveč

Košarkarji Krke so v petek v finalu pokala Spar s 86:87 po tesni končnici na koncu morali priznati premoč Cedeviti Olimpiji, a so na parketu dvorane na Kodeljevem pustili več kot pozitiven vtis. Še več, vse do konca so bili v boju za zmago, ki bi bila kljub poškodbam v kadru Cedevite Olimpije prvovrstno presenečenje, a se je zasedba Gašperja Okorna nato v Novo mesto vrnila praznih rok.

"Če, če, če …" je po porazu Krke proti Cedeviti Olimpiji v finalu pokala Spar (86:87) na vprašanje, če bi morebitnih več predstav na ravni, kot jo je novomeška ekipa prikazala v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja, povsem spremenilo pogled na lestvico regionalne lige, odvrnil trener Krke Gašper Okorn. Ta je bil kljub tesnemu porazu in zapravljeni priložnosti za vsaj podaljšek zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so bili vse do konca v igri za morebitni četrti naslov dolenjskega kluba.

"Kot sem že rekel, tukaj je ogromno nekih če-jev. Ti zaključni turnirji in finala so vedno posebne tekme, v ligi ABA pa je zgodba drugačna. Sam si želim, da bi te stvari prenesli tudi v regionalno ligo, sta pa ta tekma in polfinale pozitiven signal, pokazali smo, da lahko," je prepričan Okorn, ki je s Krko v regionalnem tekmovanju pri štirih zmagah in 16 porazih, do konca sezone pa jo čaka še krčevit boj za obstanek v elitni druščini.

Košarkarji Krke po porazu v finalu. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Krčevit boj pa se je vse do zadnjih sekund v petek zvečer odvijal tudi na parketu na Kodeljevem, kjer je Krka nudila ne le dostojen odpor favoriziranemu tekmecu, temveč je tam nekje do zadnje četrtine ves čas narekovala ritem igre in zasedbi slovenskih prvakov povzročala sive lase. Na koncu se je tehtnica nagnila na stran ljubljanske ekipe.

"Najprej bi rad čestital Cedeviti Olimpiji in trenerju Martiću za osvojen pokal. Bila je res trda tekma, odločila je ena žoga. Moram reči, da sem zadovoljen s tem, kar smo mi pokazali na tem turnirju v obeh dnevih, še posebej z zadnjimi petnajstimi minutami v polfinalu in skozi vseh finalnih štirideset minut. Finale je vedno nekaj posebnega, odločijo dnevna forma in določene malenkosti. Mi smo imeli razpoloženega Špana in Cerkvenika, mislim, da smo odigrali tudi eno boljših obrambnih predstav, želeli smo odrezati Glasa, Blažiča in Dragića, medtem ko smo Omića dobro držali v igri ena na ena, tako da smo zgodbo peljali v pravo smer do nekega trenutka. Tekmo niso odločili zadnji trenutki, temveč tiste tri trojke Glasa, ki je bil do takrat ugasnjen. To je na koncu prelomilo tekmo. Brez teh treh trojk bi Krka lovoriko nesla domov v Novo mesto," je bil po porazu prepričan Okorn.

Tega zdaj z Madžarsko izbrano vrsto tako kot Slovenijo čaka začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025, medtem ko bo večina košarkarjev Krke z izjemo reprezentantov Leona Stergarja in Jurija Macure izkoristila za nekaj počitka in nabiranja moči. "Iskreno, fantje komaj čakajo, da bodo imeli prost teden, ker praktično od 15. avgusta, ko se je vse skupaj začelo, igramo brez prestanka. Od 1. oktobra do danes smo odigrali 42. tekmo, kar je za takšno ekipo, kot je Krka, in naš kader enostavno preveč. To sta v povprečju več kot dve tekmi na teden, kar je res zahtevno. Potrebujemo regeneracijo in počitek, potem pa gremo v ta zadnji del sezone po obstanek v ligi ABA," je še napovedal Okorn.

Jan Špan je srečanje končal pri 29 točkah, a bil na koncu zelo razočaran. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Špan s strelsko poslastico

Če bi se finale izšlo po željah Novomeščanov, ni dvomov, v roke katerega izmed košarkarjev Krke bi romala nagrada za MVP zaključnega turnirja. Kapetan Krke Jan Špan je bil namreč z 29 doseženimi točkami z naskokom prvi strelec finala, sploh v prvem polčasu pa je večkrat pošteno načel živce obrambe Olimpije. "Na žalost nam je spet malce zmanjkalo, a če ne drugega smo prikazali pravi obraz, borili smo se kot ekipa, hkrati pa mislim, da se je v tem finalu igrala atraktivna in zanimiva košarka. Na terenu se je odvijal dober boj, na koncu je bilo morda tudi nekaj več sreče na strani Olimpije, a so na koncu povsem zasluženo zmagali. Ob tem jim čestitam za lovoriko, čestital pa bi rad tudi vsem mojim soigralcem za to, kar smo pokazali. Če bomo gradili na tem, lahko to sezono še obrnemo v smer, da se bo na koncu vse dobro razpletlo," je prepričan Špan.

"Težave z osebnimi napakami so nam nekoliko skazile našo predstavo, a pokazali smo način in voljo, kako se da parirati tudi takšnim ekipam, kot je Olimpija. Verjamem, da bi z malce več sreče lahko zmagali tudi mi. Takšna tekmovanja, kot je pokal, vedno prinesejo neko posebno vzdušje. Tudi tokrat je bila Olimpija tista, ki je bila pod pritiskom, medtem ko je na ostalih naših tekmah zgodba drugačna, saj so le redke tekme, na katerih smo mi sproščeni, ker je praktično vsaka tekma za nas boj za preživetje. Mislim, da ima tudi to na koncu velik vpliv na to, kaj se pokaže na parketu in kako reagiram. Verjamem, da se krivulja še lahko obrne v našo smer," je še dejal Krkin kapetan.

