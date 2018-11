Zvezdnik lige NBA popihal na Dončićevo dušo

Premagati aktualne prvake in biti ob tem še prva violina ter mož odločitve je velik dosežek. In pod njega se lahko podpiše Luka Dončić, ki je bil po veliki predstavi deležen pohval zvezdnika lige NBA Kevina Duranta.

Luka Dončić se je proti Golden State Warriors pohvalil s 24 točkami, devetimi skoki in štirimi asistencami, povrhu vsega je 1:10 pred koncem popeljal Dallas v vodstvo ter ob koncu izteku tekme z obema zadetima prostima metoma zapečatil usodo prvakov.

Bojevniki so pred sobotnim porazom desetkrat zapored premagali Dallas, sedemnajstič od skupno zadnjih 18 dvobojev. In prav slovenski košarkarski dragulj ima osrednje zasluge za to, da se je zgodovina obrnila v drugo smer.

Durant: Dallas ima odličnega košarkarja za prihodnost

Kevin Durant je pohvalil Luko Dončića. Foto: Getty Images Da je bila Lukova predstava nekdaj posebnega, so dali vedeti tudi v tekmečevem taboru. "Všeč mi je," je dejal zvezdnik lige NBA Kevin Durant in nadaljeval: "Izbrušen je že, ima kakovost. Vidi se, da je že igral profesionalno košarko. Dallas ima v njem odličnega košarkarja, če gledamo na prihodnost kluba. Skupaj z Dennisom Smithom igrala odlično."

S pohvalami ni skoparil niti glavni trener Golden State Warriors Steve Kerr: "On je izvrsten, izvrsten košarkar. Ima odlične sposobnosti in j..."

Tako kot Durant je tudi ostrostrelec Klay Thompson poudaril, da se pri nekdanjem članu Real Madrida vidi kilometrina na profesionalni ravni: "Košarko igra na visoki ravni že dolgo časa. Odigral je odlično tekmo. Ima odlične poteze, dobro si izbori prosto mesto in lahko rečem, da bo temelj Dallasove franšize."

Luka v ligi NBA podira mejnike, kot jih je v Evropi. Po 15 tekmah se lahko pohvali z 292 točkami, kar je v vsej zgodovini največ med vsemi najstniki v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Zanimivo je, da si bo lahko prvo pivo naročil šele čez dobro leto, v ligi NBA pa že igra kot najbolj izkušeni košarkarji.

V Dallasu v zadnjem obdobju niso veseli le zaradi Lukovih iger, ampak tudi zaradi moštvenega uspeha. Po slabem uvodu v sezono, potem ko so imeli Telički zgolj dve zmagi in sedem porazov, je sledilo vedrejše obdobje. Na zadnjih šestih tekmah so zmagali kar petkrat, od mest, ki vodijo v končnico, pa so oddaljeni dve zmagi.

Novo priložnost bodo imeli že ponoči, ko gostujejo pri Memphisu, ki je med boljšimi ekipami v zahodni konferenci.

Stvari se odvijajo tako, kot si želimo

Luka Dončić je prvo ime Dallasa. Foto: Reuters "V ekipi imamo veliko košarkarjev z izkušnjami in mlajše, ki bodo lahko postali izvrstni košarkarji. Naša naloga je, da stojimo še naprej skupaj kot skupina bratov. Ne smemo dovoliti, da se nas stvari dotaknejo. Preprosto moramo le igrati," je bil nazoren center Dallasa DeAndre Jordan.

In eden izmed košarkarjev, ki bodo po njegovem mnenju sijali tudi v prihodnosti, je tudi Dončić, o katerem je trener Rick Carlisle dejal: "Luka je košarkar, ki ima rad žogo in ustvarja igro. In Barnes je drugi takšen košarkar. Ne igramo popolne košarke, vendar smo lahko srečni, da imamo na parketu dva takšna košarkarja."

Harrison Barnes je bil v soboto s 23 točkami drugi najboljši strelec Dallasa, ki je trenutno najbolj vroče moštvo v ligi NBA. Pohvali se lahko s štirimi zaporednimi zmagami.

"V obrambi rastemo. Vsaka stvar vzame čas. Mislim, da so se vsi po slabšem začetku prenaglili. Prekmalu je bilo. Preprosto naj vzamejo tableto za pomiritev. Čas je potreben, a stvari se odvijajo tako, kot si želimo," pa je še dejal Dennis Smith jr.

Statistika Dallasa na prvih 11 in zadnjih štirih tekmah