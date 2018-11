Dončić dočakal, kar si je želel

Noč na nedeljo je bila za Luko Dončića posebna. Ne le zato, ker je njegov Dallas spet zmagal, ne zato, ker se je izkazal proti Boston Celtics, ampak zato, ker ga je trener Rick Carlisle postavil na mesto organizatorja igre. Jasno je bilo videti, da si tega najbolj želi.

Z razlogom je 19-letni slovenski košarkar poveljeval Dallasovi igri. Njegov klubski kolega Dennis Smith jr. ima namreč težave z zapestjem in tokrat ni igral.

Luka je že v uvodni četrtini pokazal, da se z žogo v roki najbolje počuti. Dosegel je devet točk in zbral kar pet asistenc. Vsem je dal vedeti, da je to njegovo mesto, na katerem ga lahko v prihodnosti tudi pričakujemo.

Dončićeva predstava proti Bostonu

Jasno je, da se bo ob Smithovi vrnitvi spet vse vrnilo v ustaljene tirnice, vendar je Luka širnemu svetu pokazal, da se ne ustraši niti zvezdnika na drugi strani, Kyrieja Irvinga, ta je imel težave z Lukovo višino. V eni izmed akcij ga je slovenski košarkarski dragulj povsem vrgel iz tira, nato pa je še hladnokrvno zadel trojko ob izteku napada.

Včasih morda pretirava, vendar je to način, da se naučiš

Luka v dvoboju z Irvingom. Foto: Getty Images "Rad imam visoko ekipo. Zagotovo je drugače. Na splošno imam rad naše moštvo. In rad imam globino, ki jo imamo na klopi. Vsi so bili zaslužni za zmago. Trdo so delali, da so prišli do polovičnega izkupička," je po zmagi dejal Carlisle.

Dallas je namreč sezono začel z dvema zmagama in kar sedmimi porazi, po zmagi nad Bostonom pa je pri razmerju 9:9.

Dobrodošlo je videti, da prvi mož stroke pri Teličkih pusti Dončiću toliko svobode v igri, pa čeprav se prikradejo tudi kakšne napake. A je to vse z razlogom: "So vzponi in padci. Včasih morda pretirava, vendar je to način, da se naučiš."

"Videti je, kot da je tekma zanj zelo počasna"

To pa ni bil Dončićev prvi obračun z Bostonom v karieri. Se spomnite, ko je bil v ekipi že v dresu Reala, ko sta se ekipi pomerili v Madridu. Takrat je bil star šele 16 let in je dosegel točko. Trener Reala Pablo Laso mu je odmeril kar 15 minut in 40 sekund, a na žalost ni dobil veliko uporabnih žog. Dvakrat je zgrešil met za tri točke, zadel pa je enega od dveh prostih metov. Zato pa se je takrat izkazal s čvrsto igro in v statistiko vpisal štiri skoke, podajo kakor tudi blokado.

Tiste tekme se dobro spominja trener Bostona Brad Stevens, ki je o Luki dejal: "Da, poseben je. Pred tremi leti razumljivo nismo videli veliko od njega, ker je bil star šele 16 let. A ker je bil pri tej starosti pri Real Madridu, je pomenilo, da je nekaj posebnega. Razvil se je in kaže premišljene poteze, ki jih imajo v svojem repertoarju izkušeni košarkarji. Videti je, da je tekma zanj preprosto zelo počasna, kot bi manipuliral z njo. Ima možnost, da postane odličen košarkar."

In to ne glede na igralno mesto, na katerem igra.