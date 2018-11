Luka Dončić je v ligi NBA spet pokazal predstavo, ki bi si je želeli številni v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. En skok mu je zmanjkal, da bi se še drugič zapored veselil dvojnega dvojčka, saj je tekmo končal pri 21 točkah in devetih skokih, dodal pa je še štiri asistence.

Navijače Dallasa je znova navduševal z iznajdljivimi potezami, ki jih spremljajo vsakič, ko stopi na parket.

Povrhu vsega ima slovenski košarkar v zadnjem obdobju dvojni razlog za zadovoljstvo. Ne le, da je statistično učinkovit, prav tako je njegovo moštvo našlo pravi zagon. Na zadnjih šestih tekmah je petkrat zmagalo. Trenutno je pri osmih zmagah in devetih porazih, kar pa v tem trenutku v močni zahodni konferenci še vedno ni dovolj za mesta, ki vodijo v končnico. Dallas od tega podviga ločita dve zmagi.

Čeprav je Luka v ameriškem okolju, pa ne pozablja na svoje korenine. Na zadnjo tekmo je prišel s puloverjem, na katerem je pisalo: "I may live in Texas, but I was made in Slovenia." ("Morda res živim v Teksasu, vendar sem bil narejen v Sloveniji.")

Ob takšnem nadaljevanju mu naziv novinec leta ne bi smel uiti iz rok, saj sta najbližja konkurenta Denadre Ayton in Trae Young v ekipah, ki imata najmanj zmag v vsej ligi. Obe moštvi imata vsega tri zmage.

Dončić, ki tudi v ligi NBA postavlja mejnike, bi se lahko ob koncu sezone zapisal med velikane. Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabar, Oscar Robertson, Grant Hill in Larry Bird so edini novinci, ki so v krstni sezoni dosegali več kot 19 točk, šest skokov in štiri asistence na tekmo, ob tem pa imeli 45-odstoten met iz igre.

Luka je po sedemnajstih od skupno 82 tekem rednega dela pri naslednji statistiki: 19,3 točke, 6,9 skoka in 4,1 asistence, njegov met iz igre je 45,3-odstoten.

Učinkovitost novincev v ligi NBA

Košarkar Št. tekem Min Točke Od. meta iz igre% Sk. Asis. Ukr. žoge Bl. Izg. žoge Učink. Luka Dončić 17 33,9 19,3 45,3 6,9 4,1 0,9 0,3 3,8 18,5 Deandre Ayton 17 32,4 16,5 61,1 10,5 2,8 0,6 0,6 2,1 23,7 Trae Young 18 29,7 16,2 38,9 3,1 8,1 0,6 0,2 3,9 14,6 Collin Sexton 16 27,0 13,1 43,5 2,6 2,4 0,4 0,1 2,1 10,0 Jaren Jackson Jr. 17 24,5 12,5 50,0 4,4 1,3 1,2 1,8 1,5 14,0

Po točkah Goran Dragić še vedno na prvem mestu

Da vanj pri Dallasu verjamejo in da mu trener Rick Carlisle zaupa, prav tako pove podatek, da od vseh novincev v ligi v povprečju preživi največ minut na parketu (33 minut in 9 sekund). Z 32 minutami in 4 sekundami mu sledi Ayton, ki je po številu točk na tekmo prehitel Younga, a sta tesno drug ob drugem (16,5 – 16,2).

Goran Dragić se je pred kratkim vpisal med košarkarje, ki so v ligi NBA presegli mejo deset tisoč točk. Foto: Guliver/Getty Images

Najboljšo sezono med slovenskimi košarkarji pa je imel Goran Dragić, in sicer tako v dresu Phoenixa (2013/14) kot Miamija (2016/17). V obeh sezonah je dosegal po 20,3 točke na tekmo, imel 5,9 oziroma 5,8 asistence in 3,2 oziroma 3,8 skoka na tekmo. V dresu Phoenixa so mu namenili nagrado za košarkarja, ki je najbolj napredoval, kot član Miamija pa je šele leto dni po tem dosežku prejel vpoklic na tekmo vseh zvezd (All-Star), na kar lahko v prihodnje računa tudi Luka.