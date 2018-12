Solze, jok, šok … in nato konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri so se odločili zaradi starosti, drugi so se znašli v težavah zaradi poškodb, tretji so začutili, da ni več pravega izziva … Kar nekaj športnih velikanov se je v letošnjem letu odločilo za konec kariere. Pri nekaterih smo lahko videli solze sreče, pri drugih solze žalosti, spet tretji so doživeli šok, da so morali končati to, kar so najraje počeli ... A vsi vedo, da so pustili pečat v svojem športu, v katerem nekateri ostajajo še naprej, le v drugačni vlogi.

Največ znanih slovenskih obrazov, ki so se odločili, da zaključijo bogato športno pot, prihaja iz vrst košarke. Sani Bečirović in Boštjan Nachbar že nekaj časa nista igrala, odločila pa sta se, da se kot velika prijatelja poslovita skupaj.

Košarkarska simfonija, kot sta poimenovala poslovilno tekmo, je v Stožice privabila številne legende, ki so obogatile večer. Na koncu so čustva preplavila junaka, ki sta na najlepši možen način odkorakala v košarkarski pokoj.

Drugoligaška tekma med Mesarijo Prunk iz Sežane ter Plamo Pur v širšem slovenskem košarkarskem prostoru ne bi naletela na prav veliko odmevnost, če ne bi bila to hkrati tudi zadnja uradna tekma nekdanjega reprezentanta ter legionarja z bogatimi izkušnjami iz lige NBA Primoža Brezca.

"Bili smo tako blizu, a obenem tako daleč. A to je šport."

"A tisto največje veselje sem čutil ob igranju z reprezentanco," je ob slovesu dejal Primož Brezec. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Skozi klubsko kariero sem spoznal veliko okolij, stkal veliko vezi in se marsikaj naučil. A tisto največje veselje sem čutil ob igranju z reprezentanco. Žal zdaj, ko je vsega konec, prav ob reprezentanci čutim tudi največji cmok v grlu. Manjkala je pika na i. Manjkala je tako želena kolajna. Še danes najbolj obžalujem EuroBasket 2009. Bili smo tako blizu, a obenem tako daleč. A to je šport," je ob koncu kariere dejal Brezec, ki se je tako kot Nachbar preizkusil tudi v NBA, medtem ko je Bečirović blestel v Evropi in s Panathinaikosom osvojil elitno evroligo.

Prav tako je košarkarske čevlje na klin obesil Dragiša Drobnjak, ki je igral tako v tujini kakor tudi v slovenskem prostoru in bil vedno pomemben del zasedb, ki so na domačih tleh osvajale državne naslove.

Od znanih slovenskih obrazov je tudi Samo Udrih uradno naznanil konec, čeprav ni več igral po koncu sezone 2016/17. Nemudoma se je podal v nove vode. Potem ko je košarkarsko javnost presenetila novica, da Miro Alilović ne bo več trener mlajših selekcij pri Košu Koper, je v njegove čevlje zdaj stopil prav starejši brat Bena Udriha. Samo je bil prav tako član slovenske reprezentance, s katero je nastopil na evropskem (2009 in 2011) in svetovnem prvenstvu (2010).

Čeh, Šeliga, Burgić ...

Med tistimi, ki se je od zelenice poslovil, je Nastja Čeh, ki pa je še vedno aktiven v nogometu, in sicer pri Dravi. Foto: Vid Ponikvar Slovensko alpsko smučanje je ostalo brez tekmovalca za hitre discipline. Rok Perko je na svoj 33. rojstni dan dejal, da je čas za slovo.

Poslavljali so se tudi znani slovenski nogometaši. Nastja Čeh je sezono začel pri Dravi, nato pa se odločil, da je bilo dovolj tekanja na zelenici, in se preselil ob njen rob. Med drugim nekdanji slovenski reprezentant opravlja vlogo športnega direktorja.

Slovo je naznanil nekdanji član Olimpije in slovenske reprezentance Aleksander Šeliga. Nogometni vratar se je za ta korak odločil pri 38 letih.

Tudi Miran Burgić se je odločil za slovo, vendar pri vsega 33 letih. Zadnjo tekmo je odigral 23. maja v Ankaranu. ''Za mano je dolga kariera, polna lepih in manj lepih trenutkov, toda prišel je čas, ko je bilo treba sprejeti to odločitev. Na to sem že bil malce pripravljen in bi po vsej verjetnosti, če se ne bi zgodila tista poškodba, svojo nogometno pot v Gorici že končal," je dejal nekdanji napadalec.

Slovo olimpijskih junakov

Konec profesionalne športne poti je naznanil dolgoletni slovenski reprezentant v hokeju na ledu in igralec številnih klubov Marcel Rodman. Rodman, ki je septembra dopolnil 37 let, je igral 17 profesionalnih sezon. Pohvali se lahko tudi s tem, da je nastopil na dvojih olimpijskih igrah (Soči 2014 in Južna Koreja 2018) in pisal zgodovino slovenskega hokeja.

Marcel Rodman je z ledene ploskve stopil v pisarno. Foto: Vid Ponikvar Za slovo se je še pred Rodmanom odločil dolga leta prvi reprezentančni vratar Robert Kristan, ki se je, čeprav je imel še veljavno pogodbo z Olimpijo, maja odločil poiskati nove življenjske izzive. Gorenjec je v profesionalnem hokeju vztrajal od leta 2000 do 2018, se po letu premora v lanski vrnil z željo po nastopu na drugih olimpijskih igrah, a se mu ta ni uresničila, saj se ni znašel v ekipi za Pjongčang. Mu bo pa za vselej ostal olimpijski spomin iz Sočija, ko je soigralcem izdatno pomagal do odličnega sedmega mesta.

Na klin je hokejsko palico obesil Gašper Kopitar, mlajši brat slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja, ki je kariero končal pri 26 letih.

Kar se je napovedovalo že v času kolesarske Dirke po Sloveniji, se je ob koncu kolesarske sezone tudi zgodilo. Dolgoletni slovenski reprezentant Borut Božič je zaključil eno pot, a se hitro podal na drugo. Ostal je v kolesarstvu in v ekipi Bahrain Merida opravlja vlogo pomočnika športnega direktorja. Že septembra je na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku pomagal selektorju Andreju Hauptmanu, zato lahko pričakujemo, da bo tudi v novi vlogi pustil pečat.

Pri 28 letih se je zgodaj za konec kariere odločil znani slovenski rokometaš Niko Medved. Nova poškodba nesrečnega kolena je bila vzrok, da je "Medo" tako zgodaj stopil s parketa. Skoraj vso kariero je preživel v matičnem Gorenju, s katerim je osvojil tri naslove državnih prvakov.

Skakalne smuči je v kot dokončno postavila Katja Požun, ki se je poslovila na domačem Ljubnem. Kot prva Slovenka je leta 2012 stopila na oder za zmagovalke. V Hinzenbachu je bila leta 2012 namreč tretja, najboljša uvrstitev pa je bilo drugo mesto iz Osla 2014. Od slovenskih skakalcev se je poslovil tudi Matjaž Pungertar, ki se je zaradi različnih razlogov odločil za konec športne poti. Eden je bil tudi ta, da ni več prihajal do rezultatov, ki si jih je želel.

Vnovična upokojitev virtuoza Ronaldinha

Ronaldinho spada med največje v svetu nogometa. Foto: Reuters Nekdanji svetovni mladinski prvak iz Slovenije je končal kariero in odšel na Kitajsko. Jure Hafner, slovenski reprezentant v deskanju na snegu in nekdanji mladinski svetovni prvak v paralelnem veleslalomu, se je posvetil trenerstvu. V svoje vrste so ga zvabili Kitajci.

Kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, edine slovenske profesionalne ženske ekipe, bodo v novo sezono krenile brez ene najboljših posameznic in devetkratne zaporedne državne prvakinje Polone Batagelj. Devetindvajsetletnica je končala športno pot, posvetila se bo novim izzivom, za vselej pa bo ostala kolesarka in povezana s tem športom.

Črto pod kariero je potegnila dolgoletna reprezentantka v triatlonu Jana Koradej. Za ta korak se je odločila po zelo naporni sezoni, ki jo je psihično in fizično zelo izčrpala. "Najprej sem mislila, da potrebujem le kratek odklop, nato pa sem iz dneva v dan imela vse manj želje po vrnitvi v proces treningov," je dejala Koradejeva.

Če pokukamo v tujino, se je od največjih poslovil brazilski virtuoz Ronaldinho, kar pa ni bila njegova prva upokojitev. Njegov največji uspeh je osvojitev naslova svetovnih prvakov leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem, sicer pa je bil tudi del bronaste zasedbe na olimpijskih igrah v Pekingu 2008.

Uživajte ob mojstrovinah Ronaldinha

Na klubski sceni se je s svojimi virtuoznimi potezami najbolj proslavil v dresu Barcelone, za katero je med letoma 2003 in 2008 odigral 145 tekem in dosegel 70 golov.

Poslovila sta se košarkarski velikan Ginobili in skakalni Ahonen

Med velikane tega športa štejemo še napadalca Slonokoščene obale Didierja Drogbaja, ki je največji pečat pustil v dresu Chelseaja, za katerega je zaigral na 226 tekmah in dosegel sto golov.

Janne Ahonen je blestel v skakalnem svetu. Foto: Sportida V košarkarskem svetu je od tistih, ki so končali kariero, najbolj znan Argentinec Manu Ginobili. Skupaj z Benom Udrihom se je dvakrat veselil naslova prvakov lige NBA, enkrat pa jima je pri San Antoniu družbo delal še Rašo Nesterović. A je v nasprotju s slovenskima košarkarjema kar štirikrat dobil šampionski prstan.

Povrhu vsega je osvojil še Evropo in tudi na stari celini skupaj s slovenskim košarkarjem Matjažem Smodišem leta 2001 z Virtusom iz Bologne stopil na evropski vrh.

Ostrostrelec Juan Carlos Navarro je z izjemo ene sezone v ligi NBA pri Memphis Grizzliesih vseskozi igral za kataolnskega velikana Barcelono in pustil ogromen pečat. Dvakrat je z njim osvojil elitno evroligo. Leta 2003 skupaj z Gregorjem Fučko, leta 2010 pa z Jako Lakovičem in Erazmom Lorbkom.

Poslovil se je tudi slovenski publiki dobro poznani Yotam Halperin. Izraelec je sicer za Olimpijo igral le eno sezono, a se je nemudoma priljubil zahtevni ljubljanski publiki.

Slovenskim ljubiteljem športa je zelo poznano ime Janne Ahonen. Finski skakalni šampion je dolgo vztrajal v skakalni karavani. Pri 41 letih se je odločil, da je vsega lepega konec. Med drugim se lahko pohvali s petimi zlatimi medaljami s svetovnih prvenstev, petkrat je osvojil prestižno novoletno turnejo - največ med vsemi - bil tudi najboljši v svetovnem pokalu, prav tako pa ima olimpijsko medaljo, a na njegovo žalost mu manjka le posamična.

Odšli Norvežani, na katere so se zlate medalje lepile

Ameriška smučarka Julia Mancuso je blestela na večjih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah je prišla do kar štirih medalj. Najbolj se spominja veleslalomske vožnje v Torinu 2006, ko je prehitela vse nasprotnice. Eno medaljo več je zbrala na svetovnih prvenstvih, v vitrini pa ima simpatična Američanka tudi pet zlatih medalj z mladinskih svetovnih prvenstev - enkrat je bila najhitrejša v Mariboru.

Na Oleja Einarja Bjorndalna so se medalje lepile. Foto: Reuters Velika tekmica naše Petre Majdič je do 38. leta vztrajala na tekaških smučeh. Norveška šampionka Marit Bjorgen je osvajala lovorike kot po tekočem traku. Kar osem zlatih medalj je osvojila na olimpijskih igrah, skupno 15. Na svetovnih prvenstvih je pritekla do 18 zlatih odličij - skupno 26. Prav tako je zmagala na 114 tekmah v svetovnem pokalu.

Velikan biatlona je bil njen rojak Ole Einar Bjorndalen, ki je v Vancouvru leta 2010 postal najuspešnejši moški športnik na olimpijskih igrah. Takrat je bil že pri 11 odličjih, njegova končna olimpijska bera pa je znašala 13 medalj, od tega osem zlatih. Teh je bilo bistveno več na svetovnih prvenstvih. Verjeli ali ne, kralj biatlona jih je osvojil kar 20, ob njih pa še 14 srebrnih in 11 bronastih. Uspešna je bila tudi njegova žena Darja Domračeva, ki je prav tako sklenila športno pot biatlonke. In to pri štirih zlatih medaljah na olimpijskih igrah.

Pri 32 letih je zgodaj zaključil kariero norveški smučarski tekač Petter Northug, ki se lahko pohvali s kar 13 zlatimi medaljami s svetovnih prvenstev, kakor tudi dvema zlatima z olimpijskih iger. Najbolj prestižna je zmaga v Vancouvru na najdaljši, 50-kilometrski preizkušnji.

Nesrečna Missy

Pravi šok je doživela ameriška plavalka Missy Franklin. Nekdanja svetovna olimpijska in svetovna prvakinja je pri vsega 23-letih naznanila konec športne poti. Foto: Reuters Za konec športne poti se je odločil njegov rojak Ola Vigen Hattestadt, ki je zelo povezan s Slovenijo, saj je njegova partnerica Katja Višnar. Hattestadt je v Sočiju prišel do zlate medalje na šprintu, dve najžlahtnejši odličji pa ima tudi s svetovnih prvenstev.

Pravi šok je doživela ameriška plavalka Missy Franklin. Nekdanja svetovna olimpijska in svetovna prvakinja je pri vsega 23-letih naznanila konec športne poti. Poškodba ramena je bila tista, ki jo je oddaljila od bazena in profesionalne kariere. Blestela je na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, kjer je osvojila kar štiri zlate in eno bronasto medaljo.