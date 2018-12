Gašper Kopitar je obesil drsalke na klin

Na klubski spletni strani so potrdili, da se je njihov napadalec Gašper Kopitar odločil, da drsalke obesi na klin in se upokoji kot profesionalni igralec hokeja. Hrušičan je to sezono odigral le sedem tekem, na katerih je v statistiko vpisal le eno podajo.

V ligi ECHL je Kopitar zadnje tri sezone odigral v ekipi Monarchs, pred tem je bil na preizkušnji tudi pri moštvu Ontario Reign. V ligi ECHL je odigral 179 tekem v rednih delih sezon, na katerih je dosegel 98 točk, 35 golov in 63 asistenc, štirikrat pa je zaigral tudi v končnicah.

Že kot najstnik je igral v ZDA, nato se je za sezono in pol vrnil v Evropo, kjer je v švedski ligi igral za Moro.

The entire Monarchs organization would like to thank @GasperKopy13 for the past four seasons and wish him nothing but the best in retirement! With the Monarchs, Kopitar racked up 53 points (16g, 37a) in 106 career games. https://t.co/bYp4aDhuSJ#GraniteStateGrit pic.twitter.com/OiOXnvC1qC