Poseben dan za Marcela Rodmana

Jeseničani so v decembrskem tekmovalnem klubskem premoru kadrovanje usmerili proti trenerskemu štabu. Odslovljenega Gabra Glaviča je zamenjal otrok Jesenic in letos igralsko upokojeni Marcel Rodman, ki se je na Gorenjsko vrnil iz Medveščaka. V Podmežakli so vrata odprli še enemu trenerju, ki je sezono začel v Zagrebu. Za delo z vratarji bo skrbel Peter Škrabelj.

Spoznaval varovance

Rodman je zadnji teden spoznaval svoje varovance, a prav vseh mu ni uspelo spoznati. Deset članov HDD Sij Acroni Jesenice je namreč na Poljskem uspešno branilo slovenske barve na svetovnem prvenstvu do 20 let, kjer so osvojili zlato odličje in si priigrali napredovanje v kakovostnejši rang tekmovanja. Do uspeha jih je vodil Rodmanov pomočnik Aleš Burnik, tako da tudi trenerski štab na treningih železarjev ni bil popoln.

V zadnjem tednu je spoznaval svoje varovance. Vseh mu ni uspelo spoznati, saj je zajeten del mlajših fantov igral na svetovnem prvenstvu do 20 let. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Teden brez tekem je prišel prav, saj sem lahko bolje spoznal večino svojih hokejistov. Rad bi jih pohvalil, saj je odnos na treningih super, so poslušni in pripravljeni na garanje. Alešu čestitam za zlato kolajno, mi je pa manjkal na treningih. Poznava se zelo dobro, skupaj sva na Jesenicah začela igrati hokej. Sodelovala sva tudi v Mariboru in prepričan sem, da bova zelo hitro prišla v neki ritem ter se drug od drugega veliko naučila," je novi glavni trener dejal v klubski diktafon. Dodal je nekaj besed o novi trenerski moči čuvajev mreže: "Clarke (prvi vratar Clarke Saunders, op. a.) je izrazil željo, da bi v ekipo pripeljali še trenerja vratarjev, in Peter je bil prva izbira. Sodelovala sva v Zagrebu. Vloga trenerja vratarjev je zelo pomembna, saj jaz vratarjev in njihovega dela sploh ne poznam. Verjamem, da se bo delo z vratarji na koncu tudi obrestovalo."

"Hitro drsanje je največji plus mlade ekipe," meni Rodman.

Hiter hokej največji plus mlade ekipe

Sedemintridesetletnik bo danes, ko bodo Jeseničani zvečer gostili tekmo državnega prvenstva proti kranjskemu Triglavu, prvič v vlogi glavnega stratega kluba. Trenerskih izkušenj nima veliko. Nekaj jih je nabral kot pomočnik v drugi nemški ligi, ko mu je poškodba odnesla celotno igralsko sezono, nekaj pa v kratki zagrebški izkušnji.

Kot je povedal že ob predstavitvi na novinarski konferenci, bo vpeljal določene spremembe, saj ima vsak trener svojo vizijo, želi pa še naprej gojiti sistem, ki bo temeljil na hitrem drsanju, saj je ta po njegovem mnenju največji plus mlade ekipe.

Pogovori o okrepitvah Eric Pance je zadnji okrepil Jesenice. O tem, kje bi ekipa potrebovala novo moč, se želi Rodman prepričati na lastne oči. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič Na Jesenicah z izjemo okrepljenega trenerskega štaba decembra ni bilo okrepitev v igralskem kadru, je pa Rodman v pogovoru za uradno spletno stran dejal, da pogleduje tudi v tej smeri, a se želi sam prepričati, kje bi ekipa potrebovala dodatne sile. "Veliko je bilo pogovorov v tej smeri (o okrepitvah, op. a.). Veliko je tudi mnenj navijačev glede tega, kaj potrebujemo. Jaz bi si vseeno rad vzel še nekaj dni časa, da si ustvarim sliko, kako fantje delujejo na ledu. Nisem privrženec tega, da v ekipo pripeljemo igralca samo zato, da zapolnimo vrste. Vsekakor imam oči na pecljih, bi se pa rad najprej na svoje oči prepričal o tem, kaj in koga potrebujemo. Sem tip človeka, ki si rad ustvari svoje mnenje."

Spoštovanje nasprotnikov

Državni prvaki so do zdaj odigrali sedem tekem državnega prvenstva in oddali sedem točk, izgubili so obe srečanji z Olimpijo, eno točko pa prepustili Slaviji. Trenutno so četrti, večerni gost pa ima na mestu pred njimi tekmo in dve točki več. Če ne bo presenečenja, bi morali železarji zvečer skočiti na drugo mesto DP, tudi pred Založane.

"Tekma proti Triglavu bo dober test in pokazatelj, kje smo in kaj je treba spremeniti. Na podlagi ponedeljkove tekme bomo že lahko videli, kje smo šibki in kje dobri," pred večernim srečanjem pravi 37-letnik. Foto: Ana Kovač

"Vsakega nasprotnika je treba spoštovati in tudi proti ekipi Triglava ne sme biti drugače. Pravzaprav smo imeli res samo en skupni trening, na dan tekme pa bomo imeli krajše razdrsavanje. Bo pa tekma dober test in pokazatelj, kje smo in kaj je treba spremeniti. Na podlagi ponedeljkove tekme bomo že lahko videli, kje smo šibki in kje dobri," pred tekmo s Kranjčani pravi Rodman.

Nadaljevanje tedna bo prineslo dve zahtevni srečanji. V sredo bodo gostili podprvaka Alpske lige, ki je po skromnejšem začetku ujel pravi ritem in tudi prehitel železarje, Ritten. V soboto v Tivoliju sledi še peti večni derbi sezone, vse štiri so dobili Ljubljančani. Rodman je odločen narediti konec črnemu nizu Jesenic proti Olimpiji: "V lanski sezoni Olimpija ni mogla premagati Jesenic, v letošnji sezoni je zgodba obrnjena. Bomo pa naredili vse, da dosežemo prvo letošnjo zmago nad našim večnim tekmecem."

Trenerski novinec upa, da bodo trud njegove ekipe, za katero bo zahteval, da da od sebe vse atome moči, opazili tudi navijači in se v večjem številu vrnili na tekme.

Državno prvenstvo, 17. december



19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK Triglav Kranj

19.00 HDK Maribor - HK SŽ Olimpija



Lestvica DP:



1. HK SŽ Olimpija 7 tekem - 21 točk

2. HK Slavija Junior 9 - 17

3. HK Triglav Kranj 8 - 16

4. HDD Sij Acroni Jesenice 7 - 14

5. HK ECE Celje 8 - 9

6. HKMK Bled 7 - 4

7. HDK Maribor 8 - 0

