Na Jesenicah z novo pridobitvijo iz Medveščaka

Na Jesenicah so pretekli teden uradno predstavili novega glavnega trenerja, Gabra Glaviča je zamenjal Marcel Rodman, predsednik je takrat napovedal, da bodo iskali tudi rešitve pri delu z vratarji. Našli so jo v nekdanjem vratarju, zadnja leta pa trenerju Petru Škrablju.

Devetindvajsetletnik je bil od lanske sezone zadolžen za čuvaje mreže pri Medveščaku, ki se je znašel sredi finančnega kolapsa. Mnogi hokejisti so že zapustili klub, od Zagrebčanov se je poslovil tudi Škrabelj in se vrnil na Jesenice, za katere je nekoč tudi branil.

"Odlično je biti spet na Jesenicah. Zelo sem vesel, da so me poklicali, da sem dobil spet priložnost biti s to ekipo. Kar se tiče jeseniških vratarjev, jih kar dobro poznam. Z Urbanom Avsenikom in Žigo Kogovškom smo delali skupaj v reprezentanci, Clarka Saundersa pa sem si ogledal na več derbijih," je ob prihodu na Jesenice dejal Škrabelj, ki je v preteklosti kot trener deloval tudi z mlajšo slovensko reprezentančno selekcijo.

Peter Škrabelj po selitvi na Jesenice:

Najprej nad Triglav, nato nad podprvaka, za konec tedna derbi

Jeseničani bodo pod novim trenerskim štabom prvo uradno tekmo odigrali v ponedeljek, ko bodo v sklopu državnega prvenstva gostili Triglav, v sredo pa se vračajo v tekmovalni ritem Alpske lige. V Podmežakli bo gostoval aktualni podprvak lige Ritten, v soboto, 22. decembra, pa v Tivoliju, kjer je na preizkušnji Žiga Pešut, sledi nov derbi državnega prvenstva.



