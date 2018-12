Zelena luč za Medveščak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški hokejski klub Medveščak je kljub slabemu finančnemu položaju odločen izpeljati sezono v ligi EBEL. Vodstvo lige mu je v sredo prižgalo zeleno luč, pri kateri so imeli besedo tudi preostali klubi.

Razširjeno avstrijsko prvenstvo se bo kljub nezavidljivemu finančnemu stanju hrvaškega predstavnika Medveščaka nadaljevalo z vsemi 12 klubi. Zagrebčani so se po umiku enega ključnih sponzorjev znašli v velikih težavah, a je bilo vodstvo kluba odločeno, da sezono izpelje do konca. V sredo so dobili dovoljenje tudi z vrha tekmovanja.

Liga je v javnost poslala sporočilo za javnost, v katerem je zapisala, da so klubi soglašali z izjemo (pri številu igralskih menjav), ki jo bodo naredili v primeru Medveščaka. Ta bo lahko namesto vseh igralcev, ki bodo zapustili klub, pripeljal nove, ki morajo biti hrvaški državljani. Preostale okrepitve v tej sezoni za hrvaški kolektiv ne bodo mogoče.

Zagreb so uradno že zapustili Antonin Manavian (Grenoble), Mario Puskarich (Manchester Monarch), Nikolaj Lemtjugov (?), Sebastien Sylvestre (Kassel Huskies) in Mike Aviani (Herning Blue Fox).

Kot so že zapisali na uradni strani lige EBEL, bosta Medveščaku pomagala tako hrvaška hokejska zveza kot mesto Zagreb. Petkova domača tekma med Zagrebčani in Znojmom bo tako potekala po načrtu.

