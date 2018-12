Medveščak bo poskušal vztrajati v EBEL, medtem nov igralski odhod

Pisali smo že, da so Avstrijci konec preteklega tedna prvi pisali o hudih finančnih težavah Medveščaka, med drugim so po najbolj črnih napovedih predvidevali tudi bankrot kluba, ki se je še predlani družil z druščino lige KHL. Že tako nezavidljiv položaj se je močno poslabšal z umikom enega od sponzorjev, ki naj bi priskrbel najzajetnejšo količino finančne pomoči.

V Zagrebu so umirjali položaj in zatrjevali, da bodo poskušali na vsak način in kljub dolgovom obdržati klub nad vodo ter izpeljati sezono razširjenega avstrijskega prvenstva do konca. Željo, da Medveščak zdrži do konca sezone, je izrazil tudi direktor lige EBEL Christian Feichtinger.

Pet decembrskih domačih tekem

V ponedeljek zvečer je skavt lige Bernd Freimueller, ki je med prvimi poročal o krizi v hrvaški prestolnici, zapisal, da lahko vsi igralci zapustijo klub, da bo ta kljub finančnemu pomanjkanju vztrajal v tekmovanju in da gre pričakovati številne odhode. Da bodo poskušali vztrajati, so v torek z objavo o vstopnicah potrdili tudi v klubu. Navijače so obvestili o posebnih ponudbah na petih domačih decembrskih tekmah (proti Znojmu, Fehervarju, Bolzanu, Gradcu in Celovcu) ter posebnih navijaških kompletih.

Latest news: #EBEL won't bail out #Zagreb, all players are free to go. They will try to keep playing but money for equipment and off-ice staff is also missing. Basically it's every man for himself now. Expect news about their players signing elsewhere soon... — Bernd Freimueller (@bfreimueller) December 10, 2018

S kom bo Medveščak igral v prihodnje, še ni znano. Jasno je, da ga bo po odstopu trenerskega štaba z Aaronom Foxom na čelu po novem vodil Danijel Kolombo, ki je pred tem deloval z drugo ekipo. Antonin Manavian in Mario Puskarich sta že zapustila Zagreb, v vrsti za odhod stoji še kar nekaj igralcev, kar je potrdil tudi predsednik Medveščaka Damir Gojanović. Kot tretji je klub zapustil ruski napadalec Nikolaj Lemtjugov.

"Potekajo pogovori tudi o temi odhodov. Zagotovo se bodo zgodile spremembe v postavi, saj trenutni položaj vpliva na reorganizacijo kluba na več delih delovanja. Glede na vse skupaj je logično pričakovati spremembe," meni predsednik Medveščaka Damir Gojanović. Foto: Sportida

Reorganizacija na različnih delih delovanja

"Potekajo pogovori tudi o temi odhodov. Zagotovo se bodo zgodile spremembe v postavi, saj trenutni položaj vpliva na reorganizacijo kluba na več delih delovanja. Glede na vse skupaj je logično pričakovati spremembe. Morali bomo reorganizirati potovanja, način dela v klubu, znižati stroške, popraviti pogodbe in podobno," je Gojanović povedal za portal sportske.jutarnji.hr.

Na vprašanje, ali igralci dobivajo plače, je odgovoril, da obstajajo določene zakasnitve in da bi lahko položaj dodatno vplival na to. O tem, kaj čaka Medveščak v prihodnje, ni hotel ugibati, kot pravi, želijo najprej do konca izpeljati to sezono: "Naredili bomo vse, da po načrtu končamo sezono. Trenutno z ligo iščemo najboljšo rešitev za to."

V Zagrebu trojica Slovencev

Dres Medveščaka nosijo trije Slovenci, in sicer Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič. Kakšna bo njihova usoda, trenutno uradno ni znano.

Eden od treh Slovencev pri Medveščaku - Mitja Robar. Dres hrvaškega kluba nosita tudi Nik Simšič in Mark Čepon. Foto: Sportida "Načeloma sem še tu, ampak ne vem, kako bo. Ta trenutek težko komentiram stvari. Pogodbe so pogodbe, kršene morajo biti določene stvari, da lahko odideš. V njih so členi … Načeloma sem še vedno član," nam je v ponedeljek dejal Robar, ki naj bi se po treh dneh premora, če se stvari vmes ne bodo spremenile, v Zagreb predvidoma vrnil v četrtek.

Hrvaški klub, ki zaseda predzadnje mesto, po razporedu lige EBEL v petek čaka domača tekma proti Znojmu.

