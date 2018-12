Obračun s slovenskim pridihom Ograjenšku, nova boleča zaušnica Zagrebčanom

Na obračunu klubov s slovenskimi igralci je slavil Gradec, ki je Innsbruck premagal s 5:2. Ken Ograjenšek je k zmagi prispeval zadetek za izenačenje 1:1, Luka Gračnar pa je ob porazu tekmo spremljal na klopi. Zmage se je veselil tudi Anže Kuralt s Fehervarjem. Madžari so s 4:1 premagali zadnji Beljak, Kuralt je podal za končni rezultat. Novo bolečo zaušnico so prejeli hokejisti Medveščaka, ki se ubada s hudimi finančnimi težavami. Zagrebčani so na Češkem v 14. minuti zaostajali z 1:4, se vrnili v igro, v 54. minuti povedli s 6:5, nato pa po kazenskih strelih izgubili še šestič zapored. Kakšna bo usoda moštva, za katerega igrajo Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič, ali bo peljal sezono lige EBEL naprej, naj bi bilo znano v kratkem.