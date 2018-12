Z več odgovornosti in zaupanjem, da je kakovosti dovolj za zlato

"Imamo kakovost, želja je doseči dober rezultat, osvojiti prvo mesto, ki prinaša napredovanje, a se zavedamo, da bo težko. Pričakujem izenačeno prvenstvo," pred sobotnim začetkom svetovnega hokejskega prvenstva tretjega razreda do 20 let razmišlja selektor Aleš Burnik.

Pred slovenskimi hokejskimi upi je vrhunec reprezentančne sezone. Na Poljskem bodo od sobote do prihodnjega petka igrali na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B. Želje izbrane vrste segajo visoko, na prvo mesto, ki prinaša napredovanje v kakovostnejšo skupino. Na poti poskusa uresničitve cilja jih bo vodil Aleš Burnik, ki je pred meseci prevzel selektorsko taktirko.

Burnik je pred sredinim odhodom dejal, da je zadovoljen s tridnevnimi domačimi pripravami, in izrazil upanje, da so igralci njegove ideje dobro procesirali. Na Poljsko je odpotoval z močno zasedbo fantov, v katere verjame, ne nazadnje je bil velik del fantov pred dvema letoma v reprezentanci do 18 let, ki ji je na domačem ledu uspel preboj razred višje.

Na lanskem prvenstvu do 20 let so osvojili bron, pred dvema letoma so nastopali na SP U18 in napredovali v kakovostnejšo skupino. Foto: Sara Ros/HZS

"Gre za eno obetavnejših reprezentanc. Pri nas imamo na dve leti boljšo generacijo v primerjavi z letom pozneje, ker nimamo toliko hokejistov, da bi bili lahko bolj stalni. Prav v tem, da so fantje skupaj rasli in se dobro poznajo, se "radi vidijo" in da med njimi vlada dobro vzdušje, vidim največji plus. To je lahko naša moč. Mislim, da se tudi zaradi preteklega uspeha z 18-ico čutijo še toliko bolj povezane in so zelo odprti drug do drugega," je o plusih svojih varovancev razmišljal 38-letnik.

Kapetan: Prva tekma bi lahko odločilno vplivala na razplet Foto: Žiga Zupan/Sportida "Dobro smo pripravljeni na turnir. Pred dvema letoma smo napredovali, mislim, da smo na kupu zbrani pravi fantje. Zelo dobro se poznamo, spoznali smo se že v nižjih selekcijah. Lahko rečemo, da smo favoriti tega turnirja. Bo pa izjemno pomembna že prva tekma z Italijani, saj lahko že odločilno vpliva na razplet turnirja. Med favoriti so zagotovo tudi Madžari, ki so zelo dober nasprotnik, igrajo hiter hokej, so zelo dobro fizično pripravljeni, tako da bo proti njim zelo težka tekma," je pred prvenstvom misli strnil kapetan Jaka Sodja.

Videli vzorce igre sosedov

Na Poljskem se bodo Slovenci ob gostiteljih udarili še z Madžari, Italijani, Ukrajinci in Japonci. S sosedi so se srečali na novembrskem turnirju. Madžare (ti so lani iz kakovostnejše skupine SP izpadli v to) so premagali po kazenskih strelih, proti Italijanom pa izgubili z 0:4. Nobena ekipa takrat ni bila v popolni postavi, Burnik rezultatom ne daje velike teže, je pa na tistih tekmah dobil nekatere odgovore.

"Vsaka ekipa bo tokrat močnejša, vsi bodo z najboljšimi reprezentancami, ti rezultati nam tako ne pomenijo veliko. Smo pa videli nekatere vzorce iger, ki jih naši nasprotniki želijo igrati, kar je dobro. Zavedamo se, da bodo na prvenstvu drugačne tekme, sploh uvodna bo zelo pomembna za samo nadaljevanje."

Slovenci so se na poti v poljski Tychy ustavili še na Češkem, kjer so v četrtek na pripravljalni tekmi z ekipo HC Vitkovice U20 zmagali s 4:1.

Selektor o tekmecih "Pričakujem zelo izenačeno skupino, v kateri lahko vsak premaga vsakega, tako da bodo medsebojni dvoboji zelo izenačeni. Madžari so zagotovo eni od favoritov, tudi Poljaki so bili lani tik pred tem, da bi napredovali, povrhu tega igrajo doma. Italijani so pokazali, da niso slabi, enako pa tudi mi lahko dosežemo dober rezultat. Malo manj poznamo Ukrajince in Japonce, a jih bomo pred tekmama preučili."

Želijo napredovanje, a ...

"Želja je, da bi tam dosegli dober rezultat in osvojili prvo mesto, ki prinaša napredovanje, a skupina zna biti zelo izenačena skupina."

Reprezentanca je na lanskem prvenstvu pod vodstvom Gorazda Reklja končala na tretjem mestu, Burnik tokrat ne beži od višjega cilja. Od tistega, ki bo z napredovanjem osrečil le eno ekipo.

"Vemo, da kakovost imamo. Želja je, da bi tam dosegli dober rezultat in osvojili prvo mesto, ki prinaša napredovanje, a ponavljam, da bo zelo izenačena skupina, kar se zadnja leta pogosto kaže na svetovnih prvenstvih mlajših reprezentanc, pa tudi v članski diviziji I, diviziji I, B. Zavedamo se, da bo težko, a cilj je prvo mesto," pravi Gorenjec, ki v vlogi selektorja na svetovnem prvenstvu še ni sodeloval, je bil pa zadnja leta kot videoanalitik del članske reprezentance.

"To je drugačna, zanimiva izkušnja, prinaša več odgovornosti, ampak trener povsod opravlja podobna dela. V določenih trenutkih je tudi svetovalec, menedžer, tudi rahel diktator, a to vse v smeri, da bi vsi skupaj napredovali. Fantje me kar poslušajo, so seveda tudi kakšne rahle disciplinske težave, kakšna minuta zamude, kdaj med sestankom zazvoni telefon, v celoti gledano pa sem z njihovim delom zadovoljen."

Slovenci prvenstvo odpirajo v soboto ob 20. uri proti Italijanom, zgolj 17 ur zatem pa jih v nedeljo ob 13. uri že čakajo Japonci.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Sobota, 8. december

Japonska - Madžarska

Ukrajina - Poljska

20.00 Italija - Slovenija Nedelja, 9. december

13.00 Slovenija - Japonska

Poljska - Italija

Madžarska - Ukrajina Torek, 11. december

Madžarska - Italija

16.30 Poljska - Slovenija

Japonska - Ukrajina Sreda, 12. december

Ukrajina - Italija

Poljska - Japonska

20.00 Slovenija - Madžarska Petek, 14. december

13.00 Slovenija - Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*Zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupino A.

*Najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupino A.

