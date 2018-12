Velik uspeh Slovencev na SP in zlata spodbuda za prihodnost!

Slovenski hokejisti do 20 let so na SP tretjega razreda osvojili prvo mesto in napredovali v drubi razred, med 16 najboljših reprezentanc sveta.

Slovenski hokejisti do 20 let so na SP tretjega razreda osvojili prvo mesto in napredovali v drubi razred, med 16 najboljših reprezentanc sveta. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B v poljskem Tychyju slavi velik uspeh. Neporaženi varovanci Aleša Burnika so premagali še zadnjega nasprotnika, Ukrajino so ugnali s 4:1, osvojili prvo mesto in napredovali v divizijo I, skupino A, med 16 najboljših reprezentanc sveta, kar je bil tudi cilj pred prvenstvom. V nižji razred, divizijo II, so izpadli Japonci.

"Imamo kakovost, ta reprezentanca je ena boljših zadnjih let," so pred odhodom na Poljsko dejali v slovenskem taboru. Dober teden zatem je hokejska izbrana vrsta do 20 let uresničila veliko željo in cilj. Na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, so varovanci Aleša Burnika, ki je vodenje risov prevzel poleti, zmagali na vseh petih tekmah, osvojili prvo mesto in napredovali v divizijo I, skupino A, svetovnega hokeja do 20 let.

Uspelo jim je pred dvema letoma na SP do 18 let



Gre za nov uspeh te generacije, katere jedro je že pred dvema letoma na domačem SP do 18 let zrežiralo podoben uspeh v nižji selekciji.

Brez poraza

Tokrat so dve leti starejši in izkušenejši risi slavili na Poljskem. Tam so najprej premagali Italijo (3:0), nato pa še Japonsko (5:3), Poljsko (4:3 po podaljšku) in po izjemnem preobratu, ko so zaostajali že z 1:4, po kazenskih strelih na odločilni tekmi s 5:4 strli Madžare. Vzhodni sosedi so še lani igrali skupino višje. Zmaga nad Madžari je pomenila, da imajo Slovenci tekmo pred koncem vse niti napredovanja, ki si ga pribori le zmagovalec, v svojih rokah.

V petek v času kosila so se tako udarili z zadnjim tekmecem na prvenstvu in spodnesli tudi Ukrajino. Ta je sicer v 30. minuti povedla, a so risi kaj hitro odgovorili z dvema zadetkoma v razmiku pol minute, pod katera sta se podpisala Aljaž Predan in Jaka Šturm. Deset minut pred koncem je ob številčni prednosti kapetan Jaka Sodja zadel za 3:1 in poskrbel, da so risi lahko malce lažje zadihali. Končnih 4:1 je postavil Martin Bohinc.

Med 16 najboljšimi reprezentancami sveta

Slovenci so tako brez poraza osvojili prvo mesto in si priigrali napredovanje v divizijo I, skupino A do 20 let. Višje od te je le elita, v kateri igra deset moštev, v novem domovanju Burnikovih pa šest. Na članskem svetovnem prvenstvu, v katerem so v zadnjih letih Slovenci igrali pingpong med elito in drugim razredom, je med elito 16 reprezentanc.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Petek, 14. december

Slovenija : Ukrajina 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Ševčenko 30., Predan 31., (Kujavec, Drozg), Šturm 31. (Stojan), Sodja 51. (Stojan, Kapel), Bohinc 59. (Šturm, Stojan)



Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



Lestvica:

1. Slovenija 5 tekem - 13 točk

...............................................

2. Madžarska 4 - 10

3. Poljska 4 - 7

4. Ukrajina 5 - 5

5. Italija 4 - 4

..................................................

6. Japonska** 4 - 0



**reprezentanca je nazadovala v divizijo II, skupino A Sreda, 12. december

Slovenija : Madžarska 5:4* (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0)

Strelci: Drozg 13. (PP1), Predan 49. (Drozg, PP1), KS, Kapel 51. (Sodja), Sodja 54. (Klofutar, Drozg); Madacsi 6., Papp 8., 35., Csaszar 29.

Streli: Slo 33 (12,7,13,1); Hun 31 (12,11,7,1)

Kazni: Slo 6 (0,4,0,2); Hun 22 (4,4,14,0)



Ukrajina : Italija 2:1** (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Poljska : Japonska 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)



**kazenski streli Torek, 11. december

Poljska : Slovenija 3:4* (1:0,1:1,1:2, 0:1)

Strelci: Soltys 9. (Smal, Walega, PP1), 37.; Drozg 28., Stojan 44. (Drozg), Sodja 47. (Kapel Svetina, PP1), Drozg 65. (Urukalo, Stojan)

Streli: Pol 26 (11,8,7); Slo 32 (5,16,11)

Kazni: Pol 12 (0,8,4); Slo 26 (6,18,2) Madžarska : Italija 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)



Japonska : Ukrajina 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)



*podaljšek Nedelja, 9. december

Slovenija : Japonska 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Strelci: Klofutar 16. (Drozg, Urukalo, PP1), Urukalo 21. (Kapel), Drozg 42. (Urukalo, Predan, PP1), Predan 56. (Drozg), Predan 60. (Stojan, Drozg, PP1); Nakajima 6. (Hanzawa), Hirota 19. (Hanzawa, PP1), Shimanuki 60.(Nakajima, Yasuda)

Streli: Slo 29 (15,7,7); Jpn 28 (9,7,12)

Kazni: Slo 24 (2,6,16); Jpn 16 (6,4,6)



Poljska : Italija 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Madžarska : Ukrajina 9:3 (1:2, 4:0, 4:1) Sobota, 8. december

Japonska : Madžarska 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)



Ukrajina : Poljska 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)



Italija : Slovenija 0:3 (0:1, 0:0, 02)

Strelci: Stojan 17. (Svetina, Brus, PP1), Urukalo 42. (Drozg, PP1), Stražišar 44. (Brglez)

Streli: Ita 22 (1,14,7); Slo 42 (16,13,13)

Kazni: Ita 18 (10,2,6); Slo 22 (2,6,14)

Reprezentanca za SP Vratarji: Žiga Kogovšek (HDD SIJ Acroni Jesenice), Val Usnik (Fehervar AV19 U20) Branilci: Lan Brun Rauh, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Nejc Brus (HK SŽ Olimpija), Tine Klofutar (Stavanger Oilers), Peter Pavc (HK Triglav Kranj) Napadalci: Martin Bohinc (HK Slavija Junior), Nik Brglez, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Catarates), Rok Kapel (EV Landshut U20), Anej Kujavec, Patrik Tišlar (oba HK SŽ Olimpija), Aljaž Predan (EC Salzburg II), Mark Stražišar (Philadelphia Little Flyers), Maj Tavčar (HK Triglav Kranj)

