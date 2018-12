NHL na seznamu Slovenčevih sanj, realnost za zdaj še drugje

Eden od pomembnejših članov mlade reprezentance do 20 let bo na prihodnjem svetovnem prvenstvu Jan Drozg, ki ima za turnir na Poljskem visoke cilje.

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo v prihodnjih dneh igrala na svetovnem prvenstvu tretjega razreda. Na Poljskem ji bo pomagal tudi napadalec Jan Drozg, leta 2017 na naboru lige NHL izbran s strani Pittsburgh Penguins. Štajerec ima z risi velike načrte, cilji pa tudi na klubski sceni, na kateri upa, da bo prihodnje leto prišlo do preboja, segajo visoko. "Za zdaj je moja realnost še v mladinski ligi, a NHL ostaja na seznamu sanj."

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg po predlanskem naboru lige NHL, na katerem so ga kot 152. izbrali pri Pittsburgh Penguins, večino leta preživi v Kanadi. Redki so dnevi, ki ga pripeljejo v domovino, a večje reprezentančne akcije so vselej dovolj velik motiv, da se vrne med rise.

Tako je tudi v teh dneh, ko je prišel na pomoč mladi reprezentanci do 20 let, s katero bo nastopal na svetovnem prvenstvu tretjega razreda (divizija I, skupina B) na Poljskem. Tam bodo igrali še Madžari, Italijani, Ukrajinci in Japonci. Drozg verjame, da lahko Slovenci posežejo tudi po prvem mestu in napredujejo v kakovostnejšo skupino. Jedro fantov je namreč enako kot pred dvema letoma, ko so v razred višje napredovali še z izbrano vrsto do 18 let.

Če bodo igrali, kot znajo, je napredovanje mogoče

"S fanti se dobro poznamo, od malega smo igrali skupaj v reprezentanci. Veselim se prvenstva. Prav vsako je zgodba zase. Gre za kratek turnir, tako da se lahko zgodi marsikaj. Reprezentance precej menjajo igralce, trenerje, tako da ne vemo, kaj točno pričakovati, a rekel bi, da smo tudi mi med favoriti. Če bomo odigrali, kot znamo, kot smo odigrali pred dvema letoma, bi se morali spet uvrstiti v skupino višje. A ponavljam, to bo res kratek turnir, na katerem bodo odločale malenkosti, dnevna forma. Verjamem, da si vsi želimo napredovanja, vem, da ne bo lahko, a imamo možnosti. Naredili bomo vse, da bi napredovali," je odločen 19-letnik, ki verjame, da bodo v soboto, ko jim bo nasproti stala Italija, prvenstvo odprli z zmago.

"Italija ni favorizirana ekipa, a nikoli ne smeš podcenjevati nasprotnika. Zmaga bi nam dala še dodatno motivacijo in še izboljšala vzdušje v ekipi. Med favoriti so zagotovo Madžari. Imajo kar močne '99-letnike', nosilce reprezentance, tako da znajo pokazati res dobro igro. Menim pa tudi, da lahko visoko posežejo Poljaki. Bili so že blizu napredovanju, igrajo doma."

V drugačni vlogi Aprila je debitiral na članskem svetovnem prvenstvu, kjer je imel povsem drugačno vlogo. "Bolj mi ustreza ta, ko sem vodja." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za Drozga bo to drugo svetovno prvenstvo letos. Aprila je prvič zaigral na članskem prvenstvu na Madžarskem, kjer se članom ni uspelo vrniti med elito. Takrat je bila njegova vloga precej drugačna od te, ki mu bo pripadla na Poljskem, kjer bodo drsali pod taktirko novega selektorja Aleša Burnika. "Res je, tokrat bo zame drugače, koncept bo drugačen, kot je bil zame pri članih. Lahko rečem, da mi bolj ugaja, če sem jaz vodja ekipe, kot to, da sem 'le zraven'. Precej drugače bo tudi zato, ker fante dobro poznam, aprila sem s člani prvič igral na večjem tekmovanju, nisem jih dobro poznal. Takrat tudi nismo igrali, kot smo si zadali, ni bilo vse, kot bi moralo biti, tako da je bil to eden slabših turnirjev slovenske članske reprezentance v zadnjem času."

Na poraze se je navadil

Štajerec se je pred sredinim odhodom na Poljsko doma ustavil le za en dan, pripotoval je iz Kanade, kjer drugo leto zapored igra v kanadski mladinski ligi QMJHL za Shawinigan Cataractes. Drozg je njen najboljši posameznik, na 18 tekmah se je podpisal pod osem zadetkov in 23 asistenc, a kaj, ko posamezniki ne zmorejo vleči voza mladega in ponovno spremenjenega kolektiva. S soigralci zasedajo zadnje mesto zahodne konference, končnica, v katero se lani niso uvrstili, ostaja med željami.

"Ni lahko, ko izgubljaš. Cilj imamo, a vemo, da od ekipe v prenovi ne moreš pričakovati velikih rezultatov," pove o rezultatskem položaju svojega moštva Shawinigan Cataractes, ki zaseda zadnje mesto zahodne konference. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Veliko igralcev so spet menjali, ekipa je tako spet prenovljena, spet smo dobili mlade igralce. A zdi se mi, da ima ta ekipa več talenta, kot ga je imela lanska. Zavedamo pa se, da smo še vedno zelo mlada ekipa z malo izkušnjami. Treba jih bo nabrati, graditi. To je postopek, ki bo trajal še dve, tri sezone," razmišlja naš sogovornik.

Ob tem priznava, da so se na dejstvo, da so porazi precej bolj stalna praksa od zmag, navadili. "Ni lahko, ko izgubljaš. Če bi bil v boljši ekipi, bi verjetno tudi jaz dosegel več točk. Težko je. Cilj imamo, a vemo, da od ekipe v prenovi ne moreš pričakovati velikih rezultatov. Poskušamo živeti s tem. To je naša realnost. Nekako smo se navadili na poraze. Gremo iz tekme v tekmo. Osredotočimo se na vsako posebej, kdaj znamo tudi presenetiti kakšno boljšo ekipo in zmagati. Še naprej se bomo borili za končnico."

V zadnjem letu napredoval pri komunikacijskih veščinah Drozg je lani dejal, da je onkraj Atlantika najbolj napredoval v hitrosti in moči, tokrat pa ocenil, da je od takrat največji napredek naredil zunaj ledu. "V zadnjem letu sem pridobil predvsem pri veščinah zunaj ledu, pri komunikativnosti, postal sem asistent ekipe. Tukaj sem naredil največji preskok. To v ZDA zelo cenijo, predvsem v višjih ligah."

Želel v AHL, ostal v mladinski

Najstnik je ob koncu lanske sezone dobil priložnost na eni tekmi lige AHL, v kateri je zaigral za podružnico Pittsburgha Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Pred novim tekmovalnim obdobjem, ko se je še drugič udeležil kampa pingvinov, je upal, da bo mladinska kariera za njim, da stopi stopnico višje, a se mu želja ni uresničila. Upal je, da bo v tej sezoni naredil preskok iz mladinske lige v AHL, a ga je Pittsburgh "zadržal" v mladinski kanadski ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Bilo je na meji. Mislil sem, da bom zaigral v ligi AHL, nato pa tik pred zdajci izvedel, da grem nazaj v mladinsko ligo. V ligi AHL so prenovili ekipo, dali priložnost mlajšim, kar naj bi naredili tudi v prihodnji sezoni. A nato je Pittsburgh želel, da še to sezono odigram v ligi QMJHL. Všeč jim je, da imam minutažo, da sem eden od boljših v ekipi, vodja ekipe, da igram ob igralcu več in manj, da sem lahko na ledu ob vseh situacijah, da sem ne nazadnje zgled mlajšim," pripoveduje Drozg, ki ga skavti Pittsburgha pogosto spremljajo na obračunih.

Kot cilj si je zadal, da v prihodnji sezoni zaigral v ligi AHL. "To je moj cilj, a takšni so bili cilji že po lanski sezoni," pravi in dodaja, da se za zdaj drži želja kluba, ki ga je izbral na naboru lige NHL. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V prihodnji sezoni korak naprej?

Mariborčan, v tej sezoni je imel ponudbe iz lige KHL in švedske elitne lige, po vseh pogovorih računa, da bi korak naprej čez lužo moral narediti prihodnje leto. "Po pogovoru s trenerji, Pittsburghom in agenti bi moral naslednjo sezono igrati v ligi AHL. To je moj cilj, a takšni so bili cilji že po lanski sezoni, tako da tega ne morem zagotovo trditi. Za zdaj je moja realnost še v mladinski ligi, liga NHL pa ostaja na seznamu sanj, želim jo okusiti, tako da je treba delati, kot rečejo," je v upanju na ameriški preboj, na katerega željno čaka, zaključil mladenič.

Drozg in reprezentančni soigralci bodo prvo tekmo svetovnega prvenstva odigrali v soboto ob 20. uri proti Italiji.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Sobota, 8. december

Japonska - Madžarska

Ukrajina - Poljska

20.00 Italija - Slovenija Nedelja, 9. december

13.00 Slovenija - Japonska

Poljska - Italija

Madžarska - Ukrajina Torek, 11. december

Madžarska - Italija

16.30 Poljska - Slovenija

Japonska - Ukrajina Sreda, 12. december

Ukrajina - Italija

Poljska - Japonska

20.00 Slovenija - Madžarska Petek, 14. december

13.00 Slovenija - Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupino A

*najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupino A

