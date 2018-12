Železarji imajo novega trenerja: na Gorenjsko se vrača "sin Jesenic"

Na Gorenjskem so v sredo predstavili novega trenerja aktualnih državnih prvakov HDD Sij Acroni Jesenice. Moštvo bo v prihodnje vodil Marcel Rodman, ki je igralsko kariero končal po lanski sezoni. V tej je deloval kot pomočnik trenerja Medveščaka in vodja hokejskih operacij zagrebškega kluba, od katerega se je po nekaj mesecih sodelovanja poslovil.

Kot pomočnik bo "sinu Jesenic", kakor ga je poimenoval predsednik društva Anže Pogačar, pomagal Aleš Burnik, ki je v klubu do zdaj deloval kot pomočnik Gabra Glaviča, vodil pa zadnji tekmi.

Ni pričakoval, da bo tako hitro glavni trener

"Veselim se te vloge, te priložnosti, nisem pričakoval, da bom tako hitro šel v trenerske vode, sploh ker s trenerskim delom nimam veliko izkušenj. Če tako na grobo ocenim, imame za seboj eno slabo sezono kot pomočnik trenerja. Imam vizijo, vem, kaj hočem, kje bom zahteven, kje malo manj. Vesel sem, sploh zato, ker sem se vrnil na Jesenice. Nisem vedel, ali se bom še kdaj vrnil," je ob imenovanju povedal Rodman. Marcel Rodman je novi trener Jesenic. Foto: Ana Kovač

"Rad bi, da ekipe, ki bodo prišle, vedo, da bo to težka tekma. Da bodo naši nasprotniki vedeli, da bodo morali biti stoodstotni, da bodo iz dvorane odnesli celo kožo. Slogan Ena ekipa, eno srce, ki ga ima naš klub, mi je zelo všeč. Iz vsake tekme mora prit neka energija, takšne ekipe si želim."

Cilji morajo biti visoki

Cilj ostaja naslov državnega prvaka in polfinale Alpske lige. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Cilj ostaja naslov državnega prvaka in polfinale Alpske lige. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Sem za to, da so cilji visoki. Pogovarjali smo se o tem. Cilji ostajajo enaki. V Alpski ligi polfinale in naslov državnega slovenskega prvaka. Koliko so realni, bo verjetno presodil vsak strokovnjak na tribuni, jaz bom videl po koncu sezone. Verjamem v ekipo, v slačilnici imamo potencial, s katerim se lahko dobro dela," pravi 37-letnik.

Da se bo v Podmežakli zagotovo zgodila trenerska menjava, so v klubu potrdili pred dobrim tednom. Dan po porazu Jesenic proti Olimpiji (3:4), četrtem na štirih medsebojnih tekmah v tej sezoni, so sporočili, da Gaber Glavič ni več trener železarjev. Kot vzrok za slovo je predsednik Anže Pogačar navedel poraze proti Olimpiji in še nekatere prejšnje (Crvena zvezda) ter igro, ki ne dosega želene ravni.

Predsednik se je takrat dotaknil tudi ekipe, ki ji primanjkuje branilcev, vrsto pa so zdesetkale še poškodbe Philippa Paradisa, Nika Pema, Gašperja Korošca in Gašperja Glaviča.

