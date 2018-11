Odpuščeni Gaber Glavič s prstom pokazal na predsednika in laži

Četrti poraz Jesenic proti Olimpiji v tej sezoni je bil po besedah predsednika HDD Sij Acroni Jesenice Anžeta Pogačarja kaplja čez rob. Ponedeljek je tako prinesel konec sodelovanja med članskimi železarji in Gabrom Glavičem, ki je z Jesenicami lani osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka, v Alpski ligi pa so obstali v polfinalu.

Glavič je pred dnevi za Ekipo SN dejal, da ga je Pogačar odpustil še pred nedeljskim derbijem, nato pa ga spet ustoličil za trenerja, Pogačar pa odvrnil, da ni bilo tako, a da je Glaviču dejal, da mu ni treba v Ljubljano, naposled pa je zaradi pritiskov, o katerih predsednik ne želi govoriti, šel in vodil zadnjo tekmo.

V petek se je z elektronsko pošto oglasil Glavič, dejal, da je v predsednikovih besedah veliko laži, ob tem pa zapisal, da bo resnico raje zadržal zase. Njegov zapis, ki ga nismo spreminjali, si lahko preberete spodaj.

Po Glavičevem slovesu je trenersko vlogo začasno prevzel njegov pomočnik Aleš Burnik, kandidat za novega glavnega trenerja. Pod njegovim vodstvom so železarji v sredo s 4:1 premagali Zell am See, v soboto pa jih čaka zahtevnejši tekmec, ob 18. uri bodo gostili Feldkirch Nika Zupančiča.

SPOŠTOVANI LJUBITELJI HOKEJA!



V hokeju delujem od svojega petega leta. V vseh letih sem ga dodobra spoznal, še najbolj podrobno v zadnjih osmih trenerskih letih. Ob vseh doseženih naslovih in lovorikah sem še danes edini vratar, ki mu je z reprezentančno ekipo uspelo obstati v elitnem hokejskem tekmovanju. Obakrat. Iz izkušenj vem, da je trenerska služba najbolj zahtevna in včasih nehvaležna! Večina si je nikoli ne upa sprejeti. Jaz sem jo in to z velikim veseljem, energijo in željo. Ni mi žal in ponosen sem, da sem lahko del 70-letne jeseniške hokejske zgodovine.

Ob vsakem zaključku so pomembne besede glavnih akterjev. Pravi možje zaključijo v slogu in zaprejo poglavje! Tako je v vseh velikih klubih po svetu, tako bi bilo prav za JESENICE. Anže Pogačar si je dovolil drugačno pot. V njegovih mnogih izjavah v povezavi z mojo razrešitvijo je veliko LAŽI in predvsem hokejskega neznanja. Za to obstajajo jasni dokazi. Sam bom drugačen. V dobro jeseniškega kluba bom resnico zadržal zase. Edino mimo enega dejstva ne morem iti z molkom. To, da je bil predsednik jeseniškega kluba edini, ki na zadnjem derbiju ni zmogel nasmeha niti aplavza ob zadetkih in vodstvu njegove ekipe. To pove veliko, pravzaprav vse. Verjetno ne ve, da je prizor iz klopi videla celotna ekipa in še kakšen navijač…

Jeseniškemu klubu želim še ogromno uspehov! Fantom in navijačem pa veliko borbenih večerov in aplavzov ob zmagah.

Končal pa bi s citatom dr. Prešerna: “Le čevlje sodi naj kopitar! “ Gaber Glavič