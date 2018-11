Predsednik Jesenic o spremembi na Gorenjskem, želji po pozitivni klimi, finančni borbi

Vodstvo Jesenic je v ponedeljek sporočilo, da Gaber Glavič ni več trener železarjev. Porazi proti Olimpiji, pa tudi nekateri prejšnji in igra, ki ni zadovoljila pričakovanj, so sodu izbili dno.

Vodstvo Jesenic je v ponedeljek sporočilo, da Gaber Glavič ni več trener železarjev. Porazi proti Olimpiji, pa tudi nekateri prejšnji in igra, ki ni zadovoljila pričakovanj, so sodu izbili dno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Želimo strokovnjaka, ki vsaj malo pozna razmere, se lahko hitro prilagodi ekipi in ligi ter hitro začne delati. Predvsem si želim, da se ustvari pozitivna klima, da se popravi sama igra, ki ni na želeni ravni. Novega trenerja bomo imenovali najpozneje v desetih dneh, upam, da že prej," o trenerski menjavi HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem so po porazu na nedeljskem derbiju z Olimpijo (3:4) odstavili Gabra Glaviča , pravi predsednik društva Anže Pogačar.

Štirje porazi HDD Sij Acroni Jesenice na štirih tekmah proti večnemu tekmecu iz Ljubljane ter igra, ki ni prepričala, so glavni razlogi, da se je vodstvo gorenjskega društva za sodelovanje zahvalilo trenerju Gabru Glaviču. Po juniju 2017 tako zdaj iščejo novega trenerja, začasno bo ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Aleš Burnik, sicer eden od kandidatov za glavnega trenerja. O odločitvi za menjavo, (nezavidljivem finančnem) položaju na Gorenjskem, kadrovanju smo se pogovarjali s predsednikom železarjev Anžetom Pogačarjem. Ta pravi, da trenutno ne iščejo novih okrepitev, prepričan je, da lahko z obstoječim kadrom posežejo višje, in upa, da jim bodo v prihodnje v ekipo uspelo vrniti nekatere domače fante

Nedeljski poraz je sodu izbil dno. Ste o trenerski menjavi razmišljali že kdaj prej?

Enkrat smo sestanek z Gabrom že imeli, takrat smo se pogovorili in menjave ni bilo, zdaj bo do nje prišlo. Štirje zaporedni porazi proti Olimpiji in še nekateri drugi, kot je bil tisti s Crveno zvezdo, so nas pripeljali do te odločitve. Pa tudi igra ni na ravni, kot smo pričakovali. Gaber je odločitev sprejel profesionalno. V takih trenutkih je trener tisti, ki mora prevzeti odgovornost. Do danes nismo iskali drugega trenerja, saj niti ne bi bilo pošteno do ekipe in Gabra.

Olimpija je v nedeljo Jesenice premagala četrtič v sezoni in vknjižila dvojne točke - za državno prvenstvo in Alpsko ligo. V domačem tekmovanju so Ljubljančani vodilni, Jeseničani tretji, v Alpski ligi pa zmaji zasedajo četrto mesto, železarji pa sedmo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sezona je v polnem teku, trenerja bo treba poiskati hitro. Poznavanje razmer na Gorenjskem bi bilo zagotovo več kot dobrodošlo.

Da, to bi bilo najbolje, a vemo, da prav velikega izbora v Sloveniji nimamo. To je težava. V teh dneh bomo poskusili narediti čim širši nabor, se pogovoriti s potencialnimi kandidati, potem pa izbrali najboljšo možnost za ekipo. Želimo strokovnjaka, ki vsaj malo pozna razmere in se lahko hitro prilagodi ekipi, ligi, tako da lahko hitro začne delati.

Bi glavni trener lahko postal dozdajšnji pomočnik Aleš Burnik, ki bo vodil naslednji tekmi?

Da. Tudi on je potencialni kandidat.

V kakšnem časovnem roku želite imenovati novega trenerja?

Najpozneje v desetih dneh. Upam, da že prej.

Po nedeljskem porazu je Glavič izpostavil pomanjkanje financ, ki onemogoča branilske okrepitve …

Saj smo imeli dve tuji branilski okrepitvi. Ekipo je sestavil trener, on je odgovarjal zanjo. Tuja branilca nista zadovoljila pričakovanj, kriterijev trenerja. Nisem jih odslovil jaz ali kdorkoli drug, pač pa je to naredil trener.

Zadnjo besedo pri sestavi ekipe in slovesih je imel torej Glavič.

Da, tako je. Moramo vedeti, da mi nismo klub, ki si lahko privošči, da menja tujce na en mesec.

Je bo imelo vodstvo pri nadaljnjem kadrovanju več?

O tem zdaj nismo govorili, nismo se še pogovarjali. Verjetno pa je bomo imeli več, da.

"Ekipo je sestavil trener, on je odgovarjal zanjo. Tuja branilca nista zadovoljila pričakovanj, kriterijev trenerja. Nisem jih odslovil jaz ali kdorkoli drug, pač pa trener." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pred sezono ste si želeli pripeljati čim več sinov Jesenic, kar vam, z izjemo Davida Rodman, ni uspelo. Kar nekaj domačih fantov naj ne bi sodilo v trenersko vizijo. Sašo Rajsar je po zmagovitem zadetku, s katerim je Olimpija osvojila pokalno lovoriko, dejal, da je toliko bolj sladek, ker je zadel proti kolektivu, iz katerega so ga "zjagali" … Upate, da boste v prihodnje dočakali več vrnitev?

Upamo, seveda. Jaz sem zagovornik tega, da se priložnost da Jeseničanom, domačim fantom, da je ekipa čim bolj domača, ker vemo, da tisti, ki so iz tega okolja, igrajo najbolj s srcem za ekipo. Pa tudi ni kakšnih dodatnih finančnih obremenitev, kot so stanovanja, letalske karte, kar se klubu s tako nizkim proračunom, kot smo mi, zelo pozna. Letos nam bo to težko uspelo, za prihodnost pa nikoli ne vem, kaj bo prineslo. Lahko le upamo, da se še kdo vrne.

Verjetno pa iščete oziroma boste iskali nove branilske moči? "Če ne bi verjel v to, da je ta ekipa sposobna dati več od sebe, kar je dokazala na začetku letošnje sezone, potem se vsekakor ne bi odločil za menjavo trenerja. Mislim, da ne more na enem branilcu sloneti vse oziroma to, da gre ekipi dobro ali slabo," o tem, da trenutno ne iščejo novih okrepitev, pravi Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

O tem se bomo pogovarjali z novim trenerjem, videli, kaj potrebuje, in se po pogovorih odločili, kako si lahko pridemo nasproti.

V tem trenutku torej ne iščete branilca?

Ne.

Verjamete, da se s tem kadrom da takoj izboljšati igro.

Če ne bi verjel v to, da je ta ekipa sposobna dati več od sebe, kar je dokazala na začetku letošnje sezone, potem se vsekakor ne bi odločil za menjavo trenerja. Mislim, da ne more na enem branilcu sloneti vse oziroma to, da gre ekipi dobro ali slabo. Jih je le 25 v ekipi.

A reševanje branilskega položaja s prestavljanjem napadalcev (Nik Pem, Urban Sodja) med branilce verjetno ni najboljša rešitev.

Zagotovo ni. Žal je Korošec še vedno poškodovan. Letos je utrpel dva pretresa možganov. Prvi je bil hujši, drugi ne tako hud, tako da upam, da bo v roku desetih dni nazaj.

Tik pred derbijem se je poškodoval še kanadski napadalec Philippe Paradis, ki ga je plošček v soboto zadel v predel reber in na derbiju ni igral. Koliko časa naj bi bil odsoten?

Na srečo ni nič zlomljenega, šlo pa je za močan udarec. Pravijo, da naj bi počival okoli deset dni, v sredo ga zagotovo ne bo, nato pa upamo, da se hitro vrne.

"Igralci so plačani. Oprema je. Ni pa lahko. Vemo, da je borba iz meseca v mesec, da je hokej precej drag šport. Ne glede na to, da so nekatere ekipe v Alpski ligi polprofesionalne, je samo tekmovanje zelo profesionalno." Foto: Urban Meglič/Sportida

To, da denarja ni na pretek, ni skrivnost. So igralci prejeli, kar jim pripada za to sezono?

Igralci so plačani. Oprema je. Ni pa lahko. Vemo, da je borba iz meseca v mesec, da je hokej precej drag šport. Ne glede na to, da so nekatere ekipe v Alpski ligi polprofesionalne, je samo tekmovanje zelo profesionalno. Razdalje med klubi v tekmovanju so ogromne, tako da ni preprosto, ampak se borimo po najboljših močeh.

Kakšne so kratkoročne želje za klub, česa si želite do konca leta?

Predvsem si želim, da se ustvari pozitivna klima, da se popravi sama igra.

Kje ste videli največje težave Jesenic? Omenjate, da si želite pozitivne klime.

Ne mislim samo na klimo v ekipi, ampak celotno jeseniško hokejsko okolje. Hokej se igra za občinstvo, za navijače. Če teh ni, ni sponzorjev, ni financ. Vse je povezano eno z drugim. Že dolgo časa upamo, da bodo tudi ljudje prepoznali zgodbo in v večjem številu prišli na tekme.

Pokalne lovorike Jeseničanom ni uspelo osvojiti, predsednik upa na naslov državnega prvaka, v alpski ligi pa želi vsaj ponovitve zadnjih let, ko so obstali v polfinalu. Foto: Vid Ponikvar

Med cilji do konca sezone pa vztrajate pri naslovu državnega prvaka?

Ta cilj si na Jesenicah zadamo, ne glede na sestavo ekipo. To je bil vedno cilj, nikakor se ne predajamo. Na vsaki tekmi želim, da dajo fantje vse od sebe, da se v drugi polovici rednega dela Alpske lige uvrstimo čim višje, končnica pa je tako in tako zgodba zase. Upamo in želimo si, da ponovimo zadnje rezultate, ko smo bili vedno v polfinalu.

